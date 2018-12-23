Başkan Saygılı, Esnafla Bir Araya Geldi
2 saat önce
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, esnafla bir araya geldi.
Kırıkkale
Belediye Başkanı Mehmet Saygılı
, esnafla bir araya geldi.
Belediye yemekhanesinde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Saygılı, şehirde uzun bir süredir merak konusu olan eski sanayi sitesinin taşınması için yer tespitinin yapıldığını ve projenin hazır olduğunu söyledi.
Projeyle birlikte sanayi esnafının uzun süredir beklediği taşınma tartışmalarının son bulacağını belirten Saygılı, "Sanayi esnafı ile istişarelerimiz aralıksız devam ediyor. Meslek odası tarafından gelen taleplere mümkün olan en kısa sürede cevap veriyoruz. Eski sanayi sitesinin taşınması hususunda önemli mesafe katettik. Şehrimizin merkezinde sıkışık bir halde bulunan sanayiyi yeni bir alana taşıyarak yapmayı planladığımız küçük sanayi sitesi için yer tespitimizi ve projemizi tamamladık. Kooperatif üye kayıtları devam ediyor. Yapımı planlanan sanayi sitesinde sadece dükkanlar olmayacak. İçerisinde cami ve bankalar da olacak. Projemizde her esnafımıza ait bir dükkan olacak. Kurulacak olan sanayi sitesi ile hem sanayici esnafımız hem de şehrimiz bu alanda yeni bir vizyona kavuşacak."
Başkan Saygılı, eski sanayi sitesinin taşınmasının hemen ardından bölgenin kentsel dönüşüme gireceğini belirterek taşınma işlemi ile sanayinin kurulu olduğu bölgede yeni ve modern bir kentleşme olacağını kaydetti.
Toplantıya, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli, Oto Sanatkarları ve Demirciler Esnaf Odası Başkanı Murat Pehlivanlı
ve çok sayıda esnaf katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:19 Kaynak: AA
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