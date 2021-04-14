Başkan Saygılı, gençlerle bir araya geldi, tecrübelerini paylaştı - Son Dakika

Başkan Saygılı, gençlerle bir araya geldi, tecrübelerini paylaştı

14.04.2021 12:39
Başkan Saygılı, gençlerle bir araya geldi, tecrübelerini paylaştı, System.String[]

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Genç MÜSİAD İzmir'in düzenlemiş olduğu "Liderler Kahvesi" programında gençlerle bir araya geldi ve tecrübelerini paylaştı.

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Genç MÜSİAD İzmir'in düzenlemiş olduğu "Liderler Kahvesi" programında gençlerle bir araya geldi ve tecrübelerini paylaştı.

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Genç MÜSİAD İzmir tarafından Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Liderler Kahvesi" programının ilk konuğu Başkan Bilal Saygılı oldu. Saygılı, gençlere hayatındaki can alıcı durakları, iş hayatındaki tecrübeleri ve sosyal hayattaki kazanımlarını anlattı.

2002 yılında kurulan Genç MÜSİAD'ın İzmir'de 2003 yılında kurucu başkanlığını yapan Bilal Saygılı, hem yaşadığı topluma hem de dünyaya söyleyecek sözü olan bir gençlik için her zaman destek vereceklerini söyledi.

İmam hatip yıllarından üniversite öğrenciliğine uzanan çizgide eğitim hayatındaki derin etkilere değinen MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Çok güzel öğrencilik yıllarım oldu. Özellikle camiamızdan birçok dava adamı yazar ve fikir sahibi kişilerin eserleri ile gençlik yıllarımızı bereketli ve kaliteli bir şekilde dolu dolu geçirdik. Onlardan Allah razı olsun" dedi.

Saygılı, "X, Y, Z, alfa kuşaklar bizim kültürümüzde yok. Bu kapitalist sistemin ortaya koymuş olduğu pazarlama enstrümanıdır. Hız, haz ve tüketimin içerisinde gençlere yönelik tanımlama ve hedeflerin insani ve İslami olmaktan çıktığı, dayatılan bir kültürel süreci görüyoruz" diye konuştu.

"Hedefleri olan gençlere karşı ayrı bir muhabbetim var"

Bilal Saygılı, gençlerin hedeflerine ve geleceğine dair ise şunları kaydetti:

"İnsanın kanadı derdidir. Eğer gayret duygunuz yoksa kanadınız kırıktır. En önemli özelliğimiz; kendimize güvenmek, hedef koymak ve doğru zamanda risk almayı bilmek. Eğer bunları doğru kurgularsanız yarınlara güvenle bakabilirsiniz. Hedefleri olan gençlere karşı ayrı bir muhabbetim var; çünkü hedefleri olan gençler başarır. Hedefleri olmayan gençleri bitmiş tükenmiş, aküsü boşalmış insanlar olarak görmekteyim. Gençlerimize her zaman tavsiyem; hedefleriniz olsun ve ön önemlisi imanlı ve erdemli ticaret yapın; çünkü iman varsa imkan vardır. Gençlerimizin geleceği ile ilgili olumsuz cümle kuranlara da karşıyım. Gençlerimiz sapasağlam. İnançlı bir genç, ümmetin derdiyle dertlenen bir genç kesinlikle sorumluluklarını bilir. Yetişkinler Gençlik nereye gidiyor? derken aslında kendilerinin nereye geldiklerini hesaplayamadıklarını görüyoruz."

"Hinterlandınızı, bakış açınızı geniş tutun"

1991'de bayrağı devraldığı Saygılı Rulman'da çalışırken Türkiye'nin her yerini gezerek rulman ticareti gerçekleştirdiğini ifade eden Bilal Saygılı, 24 yaşındayken Almanya'ya giderek dış ticarete başladığına dikkat çekti. Saygılı, "Bugüne kadar 320 yurt dışı seyahatim var, 65 ülke gezdim. Dış ticarete başladığımdan itibaren Türkiye'nin dört bir yanına rulman satan bir firma haline geldim. Gittiğim Hong Kong'da 46 katta bir Çinli ile de pazarlık yaptım; ama Anadolu'daki Fadik Ninemle de oturdum sohbet ettim. Hinterlandınızı, bakış açınızı geniş tutun arkadaşlar. Siz Anadolu'daki kültürün evlatlarısınız. Bu toprakların evlatları olduğunuz için kendi özünüzü de en iyi şekilde bileceksiniz; ama uluslararası sahada da kendi hedeflerinize doğru ilerleyeceksiniz" dedi.

Başkan Saygılı, daha sonra gençlerden gelen soruları yanıtladı. MÜSİAD İzmir Gençlik Kurulu Başkanı Muhammed Bilal Kara da, Bilal Saygılı'ya programa katılımı için teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti. - İZMİR

Başkan Saygılı, gençlerle bir araya geldi, tecrübelerini paylaştı
Başkan Saygılı, gençlerle bir araya geldi, tecrübelerini paylaştı
Başkan Saygılı, gençlerle bir araya geldi, tecrübelerini paylaştı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, İmam Hatip, Türkiye, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Saygılı, gençlerle bir araya geldi, tecrübelerini paylaştı - Son Dakika Ekonomi


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