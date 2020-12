Başkan Saygılı, "Her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız" - Son Dakika

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Bundan sonra da onların hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapacağız" dedi.

Kırıkkale Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladığı bildirildi.

"Hayatı paylaşmak için engel yok" diyerek tüm engelli vatandaşların toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Saygılı mesajında, "3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla şehrimizdeki ve ülkemizdeki tüm engelli vatandaşlarımızın gününü kutluyorum ve her zaman onların yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum. Biz de Kırıkkale Belediyesi olarak engelli kardeşlerimize her zaman destek veriyoruz. Engelli kardeşlerimiz için şehrimizin birçok yerine engelli şarj istasyonu koyduk. Birçok etkinlikte engelli kardeşlerimizin yanında oluyoruz. Bizler Kırıkkale Belediyesi olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Her zaman beraber olacağız ve onların hizmetlerine koşacağız. İnşallah bundan sonra da onların hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapacağız" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE