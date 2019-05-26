Başkan Saygılı İvme Paketi'ni değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi'ne ilişkin açıklama yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "İVME Finansman Paketi;

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi'ne ilişkin açıklama yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "İVME Finansman Paketi; Türkiye'nin en güçlü, en büyük ve en yaygın sivil toplum kuruluşu ve küresel sermaye platformu olarak MÜSİAD'ı oldukça memnun etmiştir" dedi.



MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı İVME Finansman Paketi'ne ilişkin açıklama yaptı. Saygılı açıklamasında şunları kaydetti: "MÜSİAD olarak sıklıkla ifade ettiğimiz gibi; cari açık, salt bir dış finansman ihtiyacı sorunu değil, aslında bir üretim sorunudur. Verimsiz, katma değeri düşük, muadillerinden pozitif olarak ayrışamayan ve dolayısıyla rekabet payı düşük mal ve hizmetlerin üretimi; kısa vadede büyümeye katkı sağlasa da, yapısal problemlerimize karşı sürdürülebilir bir reçete sunamayacaktır. Türkiye ekonomisinin; üretim, yatırım ve ihracat hattında katma değeri yüksek, AR-GE'yi odağına alan ve kendine yetebilirliği hedefleyen politikaları öncelemesi gerekiyor. İleri teknolojiye dayalı sanayileşmeyi başarmış gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi politika ve hedeflerini gelişme stratejilerine uygun olarak AR-GE, finans, vergi ve dış ticaret politikalarını birbirini destekleyecek politika ve uygulamalar bütünü olarak ele almalıyız. Bu bağlamda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan İVME Finansman Paketi; Türkiye'nin en güçlü, en büyük ve en yaygın sivil toplum kuruluşu ve küresel sermaye platformu olarak MÜSİAD'ı oldukça memnun etmiştir. Paket'in; imalat sanayiinin milli gelir içerisindeki payının daha üst seviyeye çekilebilmesi için kalkınma ve küresel rekabet gücü konusunda Türkiye'nin bugüne kadar elde ettiği deneyimleri de göz önüne alarak kendi özgün milli tekno-ekonomi politikasını belirlemede önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz."



Saygılı, "Başta ara malları olmak üzere stratejik olarak belirlenen sektörler ve bu sektörlerin alt kırılımlarına ilişkin üretimin teşvik edilecek olması, cari açığınkalıcı bir şekilde düşürülmesi ve uzun vadede cari fazla verilebilmesi noktasında, ciddiyetle takip edilmelidir. Bu vesileyle MÜSİAD olarak bu hedeflere ulaşma yolunda, ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak girişim ve projelerimizi hız kesmeden devam edeceğimizi ve öncelikli teknoloji alanlarında ürüne dönük sanayileşmeyi gerçekleştiren her türlü stratejik hedefi destekleyeceğimizi yineliyoruz" dedi. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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