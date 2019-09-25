Son Dakika Haberleri: Başkan Saygılı: "Kırıkkale Büyük Anadoluspor hak ettiği yere gelecek"
Son Dakika Spor Haber

Başkan Saygılı: "Kırıkkale Büyük Anadoluspor hak ettiği yere gelecek"

9 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kırıkkale BA yönetimi ve futbolcuları ile bir araya gelen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Takımımıza imkanlarımız doğrultusunda destek vermeye çalışıyoruz.

Başkan Saygılı:

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kırıkkale BA yönetimi ve futbolcuları ile bir araya gelen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Takımımıza imkanlarımız doğrultusunda destek vermeye çalışıyoruz. Kırıkkale Büyük Anadoluspor hak ettiği yere gelecek" dedi.


Kırıkkale Büyük Anadoluspor (BA) futbolcularına başarılar dileyen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "İnşallah güzel bir sezon geçirerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Gerek Türkiye kupası gerekse ligin ilk deplasmanında alınan başarıdan dolayı takım yönetimini ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. İsminin başında Kırıkkale olan her şey beni ilgilendirir. Takımımıza için imkanlarımız doğrultusunda destek vermeye çalışıyoruz. Kırıkkale Büyük Anadoluspor hak ettiği yere gelecek" diye konuştu.


Kırıkkale BA yönetimi ve futbolcuları Başkan Saygılı'ya her zaman destek olduğundan dolayı teşekkür ederek isminin yazılı olduğu formayı hediye etti. - KIRIKKALE

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Max Kruse, Galatasaray derbisine hazırlanıyor
Yılmaz Vural'dan canlı yayında şok sözler: Bir daha gelenin anasını... Yönetim Adil Rami'ye kefil oldu: Derbide onu oynat Orman'ın istifası sonrasında gözler Abdullah Avcı'da! İlk aday ise Sergen Yalçın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 16:41:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Saygılı: "Kırıkkale Büyük Anadoluspor hak ettiği yere gelecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]