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Başkan Saygılı Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Başkan Saygılı mazbatasını aldıKIRIKKALE - 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti'den ikinci kez Kırıkkale Belediye Başkanı seçilen Mehmet Saygılı, mazbatasını aldı.

Başkan Saygılı mazbatasını aldı

KIRIKKALE - 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti'den ikinci kez Kırıkkale Belediye Başkanı seçilen Mehmet Saygılı, mazbatasını aldı.
AK Parti'den 2'nci kez Kırıkkale Belediye Başkanı seçilen Mehmet Saygılı, mazbatasını almak için AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, meclis üyeleri ve partililer ile birlikte Kırıkkale Adalet Sarayı'na gitti. Kırıkkale Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ramazan Akbal, konferans salonunda düzenlenen törende Başkan Saygılı'ya mazbatasını takdim etti.
Başkan Saygılı'ya mazbatasını takdim eden Akbal, "Sayın Başkanımız mazbatasını alıyor. Sahadaki çalışmalarının emeğini alıyor diye düşünüyorum. Biz Kırıkkale için seçim sonuçlarının özellikle herhangi bir sorun yaşanmadığı için Seçim Kurulu Başkanı olarak herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Başkan Saygılı ise, "Bugün üzerimize almış olduğumuz bir emanettir. Bu aziz milletin bize hizmet etmek için verdiği bir emanettir. Rabb'ime şükürler olsun. Bütün kampanya süreci boyunca dedim ki eğer hizmetkar olmaktan başka amacım varsa Rabb'im bana nasip etmesin. Canlı olarak nasip etmesin. Elhamdülillah şükürler olsun ki bugün bunu alabildik. Bu emaneti üzerimize alabildik. İnşallah bütün Kırıkkaleli hemşehrilerime, oy veren vermeyen, hepsinin tamamının emrindeyim, hizmetkarıyım, Rabb'im inşallah bundan sonra da hayırlı hizmetler yapabilmeyi bize nasip eder" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:38 Kaynak: İHA

Mehmet Saygılı, AK Parti, Kırıkkale, Yerel
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