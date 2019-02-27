Başkan Saygılı: "Milletimizin Hizmetkarıyız"
1 saat önce
Kırıkkale Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Mehmet Saygılı, 31 Mart'ta yapılacak seçim çalışmaları kapsamında kurumlar, esnaf ve ev ziyaretlerini sürdürüyor.
Kırıkkale
Belediye Başkanı ve AK Parti
Adayı Mehmet Saygılı
, 31 Mart'ta yapılacak seçim çalışmaları kapsamında kurumlar, esnaf ve ev ziyaretlerini sürdürüyor.
31 Mart yerel seçimleri için 'Gönül Belediyeciliği' sloganıyla yola çıktıklarının ifade eden Başkan Saygılı, "Biz bu yola milletimize hizmet etmek için çıktık. Eğer bu aziz millete hizmet etmek dışında başka bir düşüncemiz varsa Allah bize bunu nasip etmesin. Bu bir dava ve seçim sürecidir. Bizler her zaman şehrimiz ve halkımızın için en iyi çalışmaları yaptık. Bu çalışmaları yapmaya da devam edeceğiz" dedi. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:54 Kaynak: İHA
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