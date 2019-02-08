Son Dakika Haberleri: Başkan Saygılı, Mpt-76 ile Atış Yaptı

Başkan Saygılı, Mpt-76 ile Atış Yaptı

14 dakika önce

Başkan Saygılı, MPT-76 ile atış yaptıKIRIKKALE - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Makine Kimya Endüstrisi Silah Fabrikasını ziyaret etti ve MPT-76 tüfeğiyle atış yaptı.

Başkan Saygılı, MPT-76 ile atış yaptı

KIRIKKALE - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Makine Kimya Endüstrisi Silah Fabrikasını ziyaret etti ve MPT-76 tüfeğiyle atış yaptı.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, MKE Silah Fabrikasını ziyaret ederek atış poligonunda milli piyade tüfeği MPT-76 ile atış yaptı. Türkiye'de silah denilince ilk akla gelen şehrin Kırıkkale olduğunu ifade eden Başkan Saygılı, "Aslında Makine Kimya Fabrikaları Kırıkkale'ye kurulmadan önce Kırıkkale diye bir şehir hatta bir yerleşim yeri de yoktu. Makine Kimya Fabrikaları Kırıkkale'ye kurulmasıyla birlikte Kırıkkale'de diye bir şehir oluşmuş. Makine Kimya demek Kırıkkale demek, Kırıkkale demek Makine Kimya demek. Aynı zaman da Kırıkkale silah demek. Bu manada Türkiye'deki ilk Silah Sanayi Bölgesi de Kırıkkale'ye yapıldı" dedi.
Kırıkkaleliler olarak her daim devletinin, milletinin yanında olduklarını da kaydeden Başkan Saygılı, "Nüfusuna göre en fazla şehit veren yer Kırıkkale'dir. Özellikle Makine Kimyada ilk çalışanlar tüm Türkiye'den seçilirken belirli ailelerden seçilerek getirilmişler ve Makine Kimyada çalışmaya başlamışlar. Bugün kamu şehri olan Kırıkkalemiz inşallah Silah Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte Türkiye'nin savunma sanayisinde bir merkezi olur düşüncesindeyiz. İnşallah Silah Organize Sanayi Bölgesi ve Makine Kimya büyüyerek ülkemizi de büyütecekler, güçlendirecekler" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:50 Kaynak: İHA

Yerel
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