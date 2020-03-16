Başkan Saygılı, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Saygılı, muhtarlarla bir araya geldi

6 saat önce

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, muhtarlarla buluştu.

Başkan Saygılı, muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, muhtarlarla buluştu.

Saygılı, Kırıkkale Evleri'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların dertlerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini ilk iletme noktası olan muhtarlar ile gelenek haline getirdikleri toplantılara 2020 yılında da devam ettiklerini söyledi.

Muhtarlardan gelen talep ve isteklere önem verdiklerini dile getiren Saygılı, "İçinde bulunduğumuz yılın ilk muhtarlar toplantısını gerçekleştiriyoruz. Sizlerden gelecek talep ve istekleri alıp, planlamalarımıza bunları katarak çalışmalarımıza hız kazandıracağız. İnşallah ikinci muhtarlar toplantısında sizlerden gelen birçok talebin yerine gelmiş olduğunu göreceğiz." diye konuştu.

Kırıkkale Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Ağa Pehlivanlı da "Başkanımız mahallelerimize saymakla bitmeyecek hizmetler getirdi. Bizlerle her zaman istişare içinde oldu ve mahallelerimizin sorunlarını ilk ağızdan başkanımıza bu süre zarfında iletme fırsatı bulduk. Bu gönüllü çalışmalarının karşılığını da zaten halkımızdan alarak ikinci kez belediye başkanlığına seçilmesi bunun büyük kanıtı." ifadelerini kullandı.

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:54 Kaynak: AA
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