Başkan Saygılı: "Roket-San, MKE'den fazla işçi çalıştıracak" - Son Dakika

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Roket-San'da, MKE'den fazla işçinin çalışmasını sağlayacak. Burada Kırıkkalemizin çocukları istihdam edilecek. Şehrimize büyük bir umut olacak" dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 28 mahalle muhtarı ile MKE Lokalinde bir araya gelerek 2021 yılında yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mahallelere yönelik hizmet ve projelerin değerlendirildiği toplantıda muhtarların talep ve şikayetlerini de dinleyen Başkan Saygılı, tespit edilen ihtiyaçlara yönelik gerekli düzenleme ve çalışmaların yapılması için başkan yardımcılarına ve ilgili müdürlere talimat verdi.

"Muhtarlarımızın görüşleri bizler için önemli"

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı "Mahalle ziyaretlerimiz ve saha çalışmalarımız sırasında sık sık muhtarlarımızla bir araya geliyor ve taleplerini dinliyoruz. Ancak eksik kalan noktalar olabiliyor. Bu sebeple bu toplantıları düzenliyoruz ve muhtarlarımızla istişare edip, mahallelerimize yönelik çalışmalarımızı detaylı şekilde ele alıyoruz. Yaptığımız hizmetleri ve hazırladığımız projeleri muhtarlarımızın gözünden görmek, onların fikirlerini almak bizim için önemli. Kırıkkalemiz ne kadar iyi olur ise hepimiz o kadar iyi oluruz. Bizlere bu görevler babalarımızdan kalmadı ve çocuklarımıza da kalmayacak, bizler ve siz muhtarlarımız hepimiz Kırıkkalemize hizmet için geldik. Tek amacımız hayır duası almak" dedi.

"Kırıkkale Belediyesini hayal edilemeyecek duruma getirdik"

Başkan Saygılı Kırıkkale'nin sınırsız bir kaynağının olmadığını belirterek "Tüm mahallere ihtiyaçları ölçüsünde ayrım yapmaksızın pastayı dağıtmaya çalışıyoruz. Kırıkkalemizin sınırsız bir kaynağı yok. Ancak Kırıkkale Belediyesinin şu anki durumu hayal edilemeyecek durumda, kendi çalışanına maaş veremeyen bir belediyeden esnafına nakdi yardım yapan bir belediye durumuna geldik. Bu sene asfalt ve kilit parke de atağa kalkıyoruz. Tüm bunları da Kırıkkale Belediyesinin kaynaklarını kullanmadan farklı yollardan oluşturduğumuz kaynaklarla hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"Hizmet araçlarımız sizin"

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Kırıkkale Belediyesinin araç parkını güçlendirdik, göreve geldiğimizden bu tarafa iş makineleri, kamyonlar gibi araçların sayısını kat ve kat attırdık. Mahallelerimize olan ihtiyaç halinde bu araçların tamamı sizin, ilgili müdürlerimizle, başkan yardımcılarımızla irtibata geçip mahallelerimizin ihtiyaçlarını birlikte gidereceğiz. Muhtarlarımızın görüşlerine önem veriyoruz. Her mahallemiz için öncelikli ihtiyaçları ve ana problemleri tespit ettik. Buna uygun şekilde ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Roket-San MKE'den fazla işçi çalıştıracak

Kırıkkale'nin geleceğine önemli katkısı olacak Roket-San ile Jandarma Er Eğitim ve Depo Komutanlığının geldiği son aşama hakkında da bilgi veren Başkan Mehmet Saygılı son olarak şunları kaydett:

"Roket-San 22 bin 500 dönüm arazi üzerine kurulacak ve proje ihale aşamasında. Projeye yönelik tüm çalışmalar tamamlandı. Ama ön görülmeyen bazı problemler çıkıyor, bunlardan biri de istimlak problemi biz anlaşma yanındayız ancak iki kişinin arazisini bedellerinin fazlası verilmesine rağmen gönül rızaları ile devir etmedikleri için acele kamulaştırılmaya gidildi. Bu da biraz zaman aldı. Ama çok şükür bu problem de çözüldü. Roket-San'da MKE'den fazla işçinin çalışmasını sağlayacak. Burada Kırıkkalemizin çocukları istihdam edilecek. Şehrimize büyük bir umut olacak. İnşallah tamamlanmasını birlikte göreceğiz. Karacalı bölgesine yapılacak Jandarma Er Eğitim ve Depo Komutanlığının parası Kırıkkale Valiliğine geldi. Projesi ihale aşamasında. Bu iki büyük proje Kırıkkalemizin büyük umudu." - KIRIKKALE