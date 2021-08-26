Başkan Saygılı, Şehit Aileleri ve gaziler ile bir araya geldi - Son Dakika

Saygılı, şehitlerimiz ve gazilerimizin Kırıkkale'nin gururu olduğunu vurguladı.

106. Yılı Kutlandı

1915 yılında Çanakkale'den ve diğer cephelerden gelen yaralı askerlere yardım etmek için kurulan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneğinin 106. Kuruluş yıl dönümü, dernek binasında Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan'ın katılımı ile kutlandı. Dernek binasında şehit aileleri ve gazilerin katılımı ile düzenlenen programda konuşan derneğin Kırıkkale Şube Başkanı Rıfat Öcal "vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımızın ilelebet dalgalanması için canımız ve kanımız uğruna görevimizi yerine getirirken şehitler verdik gazi olduk" ifadesini kullandı.

Bizim Şeref Günümüzdür

Kırıkkale Dernek Başkanı Rıfat Öcal "Bugün aynı 26 Ağustos Malazgirt zaferi, 26 Ağustos 1922'de başlayan büyük taarruzun 30 Ağustos 1922'de Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanması ve 26 Ağustos derneğimizin kuruluş ve özel şeref günüdür. Bu günün önemi Türk Milleti için çok büyüktür. Ülkemizde bir başka derneğe verilmeyen özel şeref günü yalnızca Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ne verilmiştir." Dedi.

Her Zaman Fedakarlık Yapmaya Hazırız

Öcal "26 Ağustos Özel Şeref Gününde; Başta Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bağımsızlığı için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle saygıyla anarken hayattaki gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler dileriz. Şehit aileleri ve gaziler olarak ülkemiz için fedakarlık yapmaya her zaman hazırız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Şehit Ailelerinin Yanında Kendimi Evimde Gibi Hissediyorum

Şehit aileleri ve gaziler ile bir süre sohbet eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, derneğin özel defterine "Övünç kaynağımız olan şehitlerimiz ve gazilerimiz #Kırıkkale'mizin gururudur. Sıkça ziyaret ettiğim derneğimiz de annelerimizin, babalarımızın ve kardeşlerimin arasında kendi evimde gibi hissettiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Derneğimizin 106 kuruluş yıldönümünü kutluyor, vatan için canlarını seve seve veren şehitlerimizi yetiştiren annelerimizin ve babalarımızın ellerinden öpüyorum. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyorum." Notunu düştü.