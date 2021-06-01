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MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Saygılı: "İlk çeyrek verileri, salgından çıkışın habercisidir" - Son Dakika

MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Saygılı: "İlk çeyrek verileri, salgından çıkışın habercisidir"

01.06.2021 11:36
MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Saygılı:

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 7'lik büyümede, zamanında alınan tedbirlerin çok güçlü etkisinin bulunduğunu belirterek bu verilerin salgından çıkışın habercisi olduğunu kaydetti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 7'lik büyümede, zamanında alınan tedbirlerin çok güçlü etkisinin bulunduğunu belirterek bu verilerin salgından çıkışın habercisi olduğunu kaydetti.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen gerçekleşen büyümenin takdire şayan olduğunu kaydetti.

Türkiye ekonomisinin salgın koşullarında canlılığını devam ettirdiğini vurgulayan Saygılı, şöyle devam etti:

"Dünyada yaşanan daralmaya karşın Türkiye'nin büyümeyi sürdürmesinde sağlam ekonomik temellerin ve zamanında alınan tedbirlerin etkisi çok güçlü oldu. Türkiye beklentileri aşarak ilk çeyrek büyümesiyle OECD ülkeleri arasında zirvede yer almayı başardı. Bu dönemde Türkiye ekonomisinin Çin'in ardından dünyanın gelişmiş 20 ülkesi içerisinde de en çok büyüyen ekonomi olması, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2021 yılı genelinde de diğer ülkelerden pozitif ayrışacağımıza işaret etmektedir."

İlk çeyrekte iç talebin büyümenin lokomotifi olduğunu, ihracatın da Çin'den kayan talebin etkisiyle büyümeye önemli katkı verdiğini ifade eden Saygılı, özellikle makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 30,5 artmış olmasının kalıcı ve reel bir büyüme sinyali verdiğini aktardı.

İmalat sanayisi, tarım ve hizmetlerde görülen artışların da büyüme rakamına katkı verdiğini aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"Haziran ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin sona erecek olması ve bu kapsamda birçok kısıtlamanın kaldıracağına yönelik beklenti ışığında Türkiye ekonomisindeki büyüme eğiliminin önümüzdeki dönemde de hız kesmeden süreceğine inanıyoruz. Şimdi 'normalleşme' ile birlikte üreterek sürdürülebilir sağlıklı büyümeyi devam ettirmeliyiz. Güçlü ve sürdürülebilir büyüme için yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek üretime ağırlık vermek mecburiyetindeyiz. Bu bağlamda ilk çeyrek verileri, salgından çıkışın habercisidir. Yüzde 7'lik büyüme, yatırım, üretim ve ticaretin merkezinin Türkiye olduğunu dünyaya göstermiştir."

MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Saygılı: İlk çeyrek verileri, salgından çıkışın habercisidir

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Türkiye, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Saygılı: 'İlk çeyrek verileri, salgından çıkışın habercisidir' - Son Dakika Ekonomi


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