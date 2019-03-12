Başkan Saygılı Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
1 saat önce
31 Mart yerel seçim çalışmalarına devam eden Kırıkkale Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı, Büyük Şehir Parkı'ndaki vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.
31 Mart yerel seçim çalışmalarına devam eden Kırıkkale
Belediye Başkanı ve AK Parti
Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı
, Büyük Şehir Parkı'ndaki vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.
Halkın istek ve taleplerini dinleyen Başkan Saygılı, Büyük Şehir Parkı'ndaki vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Çocuklarla da ayrı ilgilenen Saygılı, onlarla birlikte penaltı atışı yaparak renkli görüntüler oluştu. Daha sonra İl Başkanı Nuh Dağdelen ve parti teşkilatı ile birlikte esnaf ziyaretleriyle çalışmalarına devam etti. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:17 Kaynak: İHA
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