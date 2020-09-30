Başkan Saygılı, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi - Son Dakika

Başkan Saygılı, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi" ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) yönelik değerlendirmede bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Bizim kanaatimize göre bu revizeler,...

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi" ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) yönelik değerlendirmede bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Bizim kanaatimize göre bu revizeler, Türkiye ekonomisi adına kesinlikle birer başarısızlık göstergesi değil; makul ve piyasa gerçekleriyle örtüşen değişimlerdir" dedi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi" ana temasıyla hazırlanan YEP'e yönelik değerlendirmede bulundu. Saygılı, "Covid-19 salgın süreci öncesinde yüzde 5 büyüme hedeflediğimiz bir dönem olan 2020 yılı için, bugün geldiğimiz aşamada yüzde 0,3'lük bir büyüme hedefinden söz edebiliyoruz. Bir önceki YEP'te yüzde 8,5 olarak hedeflenen yıl sonu enflasyon oranının yüzde 10,5 olarak güncellenmesini de aynı zaviyeden değerlendirebiliriz. Bizim kanaatimize göre bu revizeler, Türkiye ekonomisi adına kesinlikle birer başarısızlık göstergesi değil; makul ve piyasa gerçekleriyle örtüşen değişimlerdir. Yılın ikinci çeyreğinde ortalama daralma hızları yüzde 12,5 olan G20 ülkeleri içinde Türkiye, yüzde 9,9'luk daralma ile pozitif ayrışmıştı" diye konuştu. 2020 yılında ekonomik büyüme oranının YEP'te öngörüldüğü şekilde hafif pozitif çıkmasının makul bir senaryo olduğunu söyleyen Saygılı, "Böylece 2021'de Türkiye ekonomisinin baz etkisinden dolayı yüzde 5,8'lik hedefin çok uzağına düşmeyeceği tahmin edebiliriz. Bununla birlikte, devam eden dönemde ekonomik büyümenin yüzde 5 düzeyinde gerçekleşebilmesi için ekonomik etkinliğin ve verimliliğin artması gerekiyor" sözlerine yer verdi.

"Potansiyeli yüksek sektörlere odaklanmalıyız"

Küresel salgından olumlu ya da olumsuz etkilenen bütün sektörlerin çeşitlendirilmesi ve kriz dönemlerinde sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğini söyleyen Saygılı, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda salgın sürecinde ortaya çıkan birçok tehdit geçici olarak değerlendirilmeli, bu tehditlerden ziyade salgın sonrası dönem için gelişme potansiyeli yüksek sektörlere odaklanmalıyız. Burada öncelik emek ve hammadde konusunda gelişiyor. Türkiye'nin hammadde alanında daha gayretli olması halinde ihracatı ciddi anlamda artıracağına inanıyoruz. Bununla birlikte ülkemizde yapılan teşviklerle elde edilen kazanımların yatırıma dönüştürülmesi ve hızla üretime geçilmesi durumunda ithalatın azalacağı ve bu kapsamda ihracatın olumlu yönde seyredeceği öngörülüyor."

"Üretime önemli katkı sağlamayı hedefliyoruz"

MÜSİAD olarak yatırım, üretim ve ticaretin senkronizasyonu için oluşturulacak ve oluşturulan programları desteklediklerini ifade eden Saygılı, "Gelişmeler doğrultusunda KOBİ'lerin kuluçka merkezlerine yönlendirilmesi ve yeni üretim merkezleri kurma çalışmalarımız ile üretime önemli katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sorunların doğru bir şekilde tespit edildiği ve gerçekçi tedbirlerin ortaya konulduğunu gördüğümüz 2021-2023 dönemi Yeni Ekonomi Programı, ülkemizi 2023'e hazırlayacak bir yol haritası niteliğindedir. Program kapsamında yer alan büyüme, finansal istikrar, işsizlik, cari denge, enflasyon ve bütçe dengesi hedefleri ve bu hedeflere yönelik uygulanacak birbiriyle uyumlu para ve maliye politikalarıyla ekonominin yeniden güçlü büyüme dönemine gireceğini ve Türkiye'yi 100. yılına yönelik hedeflerine yaklaştıracağını ifade edebiliriz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Başkan Saygılı, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi

Yeni Ekonomi Programı, Berat Albayrak, Ekonomi, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 18:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Saygılı, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi

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