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Başkan Şayir, başarılı sporcuları ağırladı - Son Dakika

Başkan Şayir, başarılı sporcuları ağırladı

02.08.2021 09:25
Başkan Şayir, başarılı sporcuları ağırladı, System.String[]

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, geçtiğimiz günlerde Sakarya'da düzenlenen Türkiye Wushu-Kung Fu Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları makamında misafir etti.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, geçtiğimiz günlerde Sakarya'da düzenlenen Türkiye Wushu-Kung Fu Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları makamında misafir etti.

Türkiye Wushu-Kung Fu Federasyonu tarafından geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda yarışan Dilovası Belediyespor Wushu-Kickboks Okulu Hocası Hasan Yıldız ve sporcular 52 kg Ayşegül Gülenç - Türkiye ikincisi olarak Gümüş madalya, 56 kg Buğse Nur Yıldırım - Bronz madalya ve 48 kg Yunus Meral - Bronz madalya kazanarak ilçeye dönmüştü.

"Her zaman gençlerimizin yanındayız"

Genç sporcuların başarılarından büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Şayir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana gençlerimizin eğitim ve spor alanında ki başarıları için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Türkiye şampiyonasına katılarak ilçemize derece ile dönen sporcularımızın başarısı ile de büyük gurur duyuyoruz. Bu başarıların artarak devam etmesi için hep yanlarında olacağız. Yeter ki evlatlarımız başarılı olmak için önlerine bir hedef koyarak çalışsınlar" dedi. Şayir, ayrıca Dilovası Belediyespor Wushu-Kickboks Okulu Hocası Hasan Yıldız ve sporcularını tek tek tebrik ederek ödüllendirdi. - KOCAELİ

Başkan Şayir, başarılı sporcuları ağırladı
Başkan Şayir, başarılı sporcuları ağırladı
Başkan Şayir, başarılı sporcuları ağırladı

Dilovası, Türkiye, Sakarya, Wushu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Şayir, başarılı sporcuları ağırladı - Son Dakika Spor


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