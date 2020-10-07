Başkan Şayir'den Ankara temasları - Son Dakika

Başkan Şayir'den Ankara temasları

07.10.2020 12:24
Başkan Şayir'den Ankara temasları, System.String[]

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçenin sorunlarına çözüm bulmak için gittiği Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçenin sorunlarına çözüm bulmak için gittiği Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki gün Dilovası'nın sağlık ve ulaşım konularında yaşanan sorunların çözümü için önceki gün Ankara'ya giderek bir dizi temaslarda bulundu. Başkan Şayir ve İlçe Başkanı İlhan Yıldırım'ın ziyaretlerde ilk durağı Sağlık Bakan Yardımcısı Dr.Şuayip Birinci oldu. Başkan Şayir, Dilovası Devlet Hastanesi'nin statüsünün değiştirilerek ilçeye daha geniş anlamda hizmet verebilmesi için destek istedi. Birinci ise konu hakkında önümüzdeki günlerde Dilovası Devlet Hastanesi'nde Bakanlık yetkililerince bir ekip tarafından gerekli incelemenin yapılacağını, gerekli şartları oluşturması halinde statüsünün bir an önce değişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Başkan Şayir ve İlçe Başkanı Yıldırım, Sağlık Bakanlığı'nın ardından Ulaştırma Bakanlığı'nı ziyaret ederek, daha önce sunulan Diliskelesi Üst Geçit Projesi'nin hızlandırılması konusunda görüşme yaptılar. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile bir araya gelen Şayir ve Yıldırım, Diliskelesi Mahalle halkının yaşadığı sorunları dile getirerek projenin bir an önce hayata geçmesi için destek istediler.

Başkan Şayir ve Yıldırım'ın Ankara temaslarının son durağı ise AK Parti Genel Merkezi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesi ile geçtiğimiz haftalarda AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Vekil Yaman'a yeni görevinde başarılar dilerken, Yaman'da Şayir ve Yıldırım'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KOCAELİ

Başkan Şayir'den Ankara temasları
Başkan Şayir'den Ankara temasları
Başkan Şayir'den Ankara temasları

Devlet Hastanesi, Hamza Şayir, Dilovası, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Şayir'den Ankara temasları - Son Dakika


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