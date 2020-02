Başkan Şayir'den emekli olan belediye personeline vefa yemeği - Son Dakika

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, emekliye ayrılan 30 belediye personeli için veda yemeği düzenleyerek, yaşamlarında başarılar diledi.



Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, emekliliğe ayrılan 30 personelle veda yemeğinde bir araya geldi. Düzenlenen veda yemeğinde konuşan Başkan Şayir, "İlçemizin gelişmesi ve halkımızın daha iyi hizmet alabilmesi için yıllarca emek verdiniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün aramızdan ayrılıyorsunuz fakat aramızdaki gönül bağları baki kalacak. Belediyemizin kapıları her zaman sizlere açık olacaktır. Belediye her zaman sizin eviniz. Her alanda sizlerin tecrübelerinden faydalanmak isteriz" dedi.



Emekliğe ayrılan personelle her zaman görüşeceklerini söyleyen Başkan Şayir, "Sizler bizim dışarıda ki gözümüz kulağımız olacaksınız. Bizler yine iç içe olacağız. İyi günde, kötü günde, düğünde, cenazede yine bir arada olacağız. Yine hep birlikte Yükselen Şehir Dilovası'nın geleceği için çalışacağız. Bizde görevde olduğumuz her günümüzde, halkımıza verdiğimiz taahhütleri yerine getirmek, verilen sorumluluğu alnımızın akıyla, gerçekleştirmek için sizlerin bugüne kadar yaptığı gibi gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Sağlıklı ve sıhhat içerisinde, ailelerinizle birlikte güzel bir emeklilik keyfi sürmenizi dilerim. Hakkınızı helal edin" diye konuştu.



Başkan Şayir, konuşmasının ardından emekliye ayrılan 30 personele tek tek teşekkür ederek, plaketlerini takdim etti. - KOCAELİ