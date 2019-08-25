Başkan Şayir'den genç sporcuya teşekkür

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 3. olan Dilovası Belediyesi Uzakdoğu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Okulu öğrencisi Eyüp Can Yerlikaya'yı makamında ağırladı.



Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda İlçemizi temsil eden Dilovası Belediyesi Uzakdoğu Spor Okulu öğrencisi Eyüp Can Yerlikaya 3. oldu. 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen şampiyonada ringe çıkan Eyüp Can Yerlikaya 56 kilogramda yarı final maçında karşılaştığı rakibini mağlup ederek 3. oldu.



Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Eyüp Can Yerlikaya ve antrenörü Hasan Yıldızı makamında kabul ederek ödüllendirdi. Dilovası Belediyesi Kungfu Hocası Hasan Yıldız ve genç sporcuya teşekkür eden Şayir, "Sporun her türlüsüne elimizden geldiğince destek olmaktayız ve olacağız. Ülke genelinde İlçemizin sporda da ismini duyurmanız bizleri mutlu etmekte ve onurlandırmaktadır" dedi. - KOCAELİ