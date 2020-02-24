Başkan Şayir'den "halk ekmek" müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Şayir'den 'halk ekmek' müjdesi - Son Dakika

Başkan Şayir'den "halk ekmek" müjdesi

7 saat önce

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "halk ekmek" büfelerinin Dilovası'nda beş noktada hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.

Başkan Şayir'den

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "halk ekmek" büfelerinin Dilovası'nda beş noktada hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.


Dilovası Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası'nın ortaklaşa yaptıkları proje kapsamında Dilovası'nda beş noktada halk ekmek satışları başlayacak. Dilovası Belediyesi meclis tarafından alınan karar ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası ile yapılan protokol ile ilçede halk ekmek satışının başlayacağının müjdesini veren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Sosyal Belediyeciliğin bir gereği olarak halkın ihtiyaç duyduğu noktalarda maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın daha uygun koşullarda ekmek alabilmesini sağlamak için yapılan protokol ile ilçemizde beş noktada halk ekmek noktaları kurulacaktır. İlçemizde dar gelirli vatandaşlarımıza avantaj sağlayacak olan halk ekmek satış büfeleri ilçemize şimdiden hayırlı olsun" dedi.


Kayapınar Mahallesi Muhtarlık karşısı, Mimar Sinan Mahallesi; Mimar Sinan Caddesi üzeri, Mimar Sinan Mahallesi, Diliskelesi Mahallesi Namık Kemal Parkı ve Diliskelesi Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı içerisinde satış büfeleri kurulacak. - KOCAELİ

Hamza Şayir, Dilovası, Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da meydana gelen ikinci depremin ardından vatandaşlar sokağa çıktı
Son dakika: Van Başkale'de deprem sebebiyle okullar 15 gün tatil edildi İBB'nin gece metrolarında çift ücret tarifesi büyük tepki çekiyor Elazığ depremini 2 ay öncesinden bilen Prof. Feyzi Güngör: Kahramanmaraş'ta her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:06:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Şayir'den "halk ekmek" müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]