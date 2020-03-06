Başkan Şayir'den kadın personellere anlamlı 8 Mart hediyesi - Son Dakika

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü nedeniyle Belediyede çalışan kadın personellere karanfil verdi, adlarına fidan diktirdi.



Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kadın çalışanların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü unutmadı. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 8 Mart Dünya Kadınlar gününün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle haftanın son günü belediyede çalışan kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak karanfil verdi.



Başkan Şayir ayrıca kadın personellerinin adına Elazığ'da bulunan Bademli Hatıra Ormanına fidan diktirerek dikilen fidanların sertifikalarını da kendilerine takdim etti. Kadın personellere ziyareti sırasında konuşan Şayir,"Güçlü, güzel, şefkatli, sevgi dolu, merhametli, kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha olan kadınlarımız hayatımızın her alanında bizlere güç veriyor. Tüm kadınlarımızın ve Belediyemizde görev yapan bayan personelimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz" dedi. - KOCAELİ