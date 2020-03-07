Başkan Şayir'den Köseler Mahallesi kadınlarına özel hediyeler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Şayir'den Köseler Mahallesi kadınlarına özel hediyeler - Son Dakika

Başkan Şayir'den Köseler Mahallesi kadınlarına özel hediyeler

6 saat önce

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Köseler Mahallesi'nde bir araya geldiği kadınlara 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü özel hazırlattığı bardak ve saat hediye etti.

Başkan Şayir'den Köseler Mahallesi kadınlarına özel hediyeler, System.String[]

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Köseler Mahallesi'nde bir araya geldiği kadınlara 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü özel hazırlattığı bardak ve saat hediye etti.


Dilovası'nın kırsal mahallesinden olan Köseler'de ikamet eden kadınlar, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'i mahalle meydanında ağırladılar. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü nedeniyle düzenlenen etkinlikte köy meydanında kadınlar sofralar kurarak, taş fırında elleriyle pişirdikleri börek, tatlı ve pidelerden Başkan Şayir ve beraberindeki heyete ikram ettiler. Birliktelikte kadınların özel gününü kutlayan Başkan Şayir, mahalleliden gelen istek ve önerileri dinledi.


Eskiden köy olan ve büyükşehir yasası ile mahalle statüsüne geçen mahallede planladıkları çalışmalar hakkında kadınlara bilgiler veren Başkan Şayir, hazırlıklar için kadınlara teşekkür etti. İkramlar ve konuşmaların sonrasında Şayir, kadınlara 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü özel hazırlattığı bardak ve saatleden hediye etti. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:34 Kaynak: İHA
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