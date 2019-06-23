Son Dakika Haberleri: Başkan Şayir'den köylere ziyaret
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Başkan Şayir'den köylere ziyaret

30 dakika önce

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, hafta sonu programları kapsamında köylerde bir dizi ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Şayir'den köylere ziyaret, System.String[]
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, hafta sonu programları kapsamında köylerde bir dizi ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Çerkeşli, Demirciler, Köseler, Tepecik köylerini AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve mahalle muhtarları ile birlikte ziyaret etti. Köylerin ihtiyaçları, vatandaşların talep ve isteklerinin ele alındığı ziyarette köy halkının istek, öneri ve şikayetlerini dinleyerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Köylerde vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Şayir, mahalle sakinlerini tek tek dinleyerek, köylerin ihtiyaçlarının en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Her fırsatta köylere ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Fırsat buldukça köyden mahalleye dönmüş yerleşim birimlerimizi ziyaret ediyoruz. Bizler kardeşlerimizle, büyüklerimizle bir araya gelip, dertleşmek, hemhal olmak istiyoruz. Hizmetlerle ilgili eksiklerimiz varsa onları yerinde görmeye ve tamamlamaya çalışıyoruz. Sadece köy yazısının kaldırılıp da mahalle demekle buralar mahalle olmuyor. Büyük bir kararlılıkla köylerimize değer katan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizleri sıcak ve samimi bir şekilde misafir eden hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Halkımızın rahatı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:56 Kaynak: İHA
Tepecik, Hamza Şayir, Dilovası, Yaşam
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