Başkan Şayir'den sınava girecek öğrencilere sürpriz - Son Dakika

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, hafta sonu gerçekleşecek YKS sınavı öncesi sınava girecek olan öğrencilere sürpriz yaparak hediyeler gönderdi.



Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, hafta sonu gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilere hediyeler göndererek yüzlerini güldürdü. Başkan Şayir'in talimatı ile yapılan çalışmada belediye personellerinden oluşan ekipleri, ilçe genelinde YKS sınavına girecek olan öğrencilere içerisinde bulunan kalem, silgi ve kalemtıraştan oluşan hediye paketini bizzat öğrencilerin evlerine dağıtarak sürpriz yaptı. Öğrenciler kendilerini unutmayarak moral Başkan Şayir'e de teşekkürlerini ilettiler.



Sınav girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Başkan Şayir, "Eğitim bizim için her şeyden önemli. Ülkemizin ve Dilovamızın aydınlık geleceği, çocuklarımızın başarılarında saklı olacaktır. Onların başarılı olmaları ve güzel yarınları inşa etmeleri için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Belediye olarak hafta sonu gerçekleşecek olan YKS sınavı öncesi öğrencilerimize küçük bir sürpriz yaparak moral vermek, her zaman onların yanlarında olduğumuzu hatırlatmak istedik. Onlar ellerinden geleni yaptılar ve büyük fedakarlıklarla hafta sonu gerçekleşecek olan sınava güzelce hazırlandılar. Biz onların başarılı olacaklarına inanıyoruz ve güveniyoruz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. - KOCAELİ