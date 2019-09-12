Başkan Şayir, Diliskelesi'nde vatandaşla buluştu

KOCAELİ(İHA) – Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, millet meclisi toplantıları kapsamında Diliskelesi halkıyla bir araya geldi.



Diliskelesi Karslılar Derneği'nde yapılan millet meclisi toplantısına Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, Diliskelesi Mahalle Muhtarı Mehmet Özay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Şayir, "Altı aydır İlçemizin ve çocuklarımızın geleceği için durmadan çalışıyoruz. Bize destek veren halkımızın yüzünü kara çıkartmamak için çalışıyoruz. Amacımız daha yaşanılabilir bir Dilovası'nı inşa etmektir. Tüm sorunlarınızı biliyorum. İmkanlar dahilinde taahhüt ettiğimiz projelerimizi hayata geçirmek için çalışacağım" dedi.



Devam eden ve yeni başlayacak olan projeler hakkında bilgi veren Şayir, "Projelerimiz önceliklerine göre süreç içerisinde hayat bulacaktır. Diliskelesi Mahallemizde yarım kalan yatırımlarımız var. Bunların yanında mahallemize çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durması ve spora yönlendirilmeleri için bir yelken kulübü kurmayı ve basketbol ve voleybol sahaları yapmayı düşünüyoruz. Kötü görüntülerin son bulması için TOKİ'den kiralayacağımız 58 dönümlük bir alana tır parkı yaparak mahallelerimizdeki tırların ortadan kaldırılmasını sağlayacağız" diye konuştu.



Şayir, "Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız mahalle ve sokaklara saldıkları hayvanların oluşturduğu kötü görüntüleri de ortadan kaldırmak için merkezden uzak ortak bir ahır yapmayı ve burada tüm hayvanların kontrollü bir şekilde yetiştirilmeleri için çalışma yapıyoruz. Belediye olarak hayvan besleyen vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Biz sadece şehir içinde büyükbaş hayvan görüntüsü istemiyoruz. Sizlerden istediğimiz çocuklarımızın eğitimlerine önem vermeniz. Gelecekte daha güzel bir ülke ve daha yaşanılabilir bir Dilovası için lütfen çocuklarınızın eğitimine önem verin" şeklinde konuştu.



Başkan Şayir, konuşmasının ardından sohbet havasında geçen toplantıda vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyerek yapılması gereken öncelikli problemlerin çözümü için gerekli birimlere çalışmaların başlatılması için talimat verdi. - KOCAELİ