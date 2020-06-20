Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı - Son Dakika

Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı

Makam aracını satarak elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi alıp dağıtan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, LGS sınavına girecek öğrencileri okul önünde karşılayarak hepsine tek tek başarı dileklerini iletti.

Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı, System.String[]

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 51'lik kesimin desteğini alarak belediye başkanı seçilen Hamza Şayir, göreve geldikten sonra ilk iş olarak makam aracını satmış ve elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi almıştı. Bu hareketiyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Başkan Şayir, uğruna makam aracını sattığı öğrencileri bugünkü LGS sınavı öncesi de yalnız bırakmadı.

Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp elde edilen gelirle 12 bin öğrenciye kırtasiye yardımı yapmıştı.

50 bine yakın nüfusu ile Kocaeli'nin önemli ilçeleri arasında yer alan Dilovası'nde Belediye Başkanı Hamza Şayir yapmış olduğu icraatlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Göreve gelir gelmez ilk iş olarak makam aracını satan ve elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi alan Başkan Şayir, pandemi sürecinde de hiçbir ayrım yapmadan ilçe halkının tamamına Ramazan kumanyası dağıtmıştı. Bununla da yetinmeyen Başkan Şayir, daha sonra ilçenin genelinde patates-soğan dağıtarak adından söz ettirmişti.

Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı

Yapmış olduğu çalışmalar sonrası bölge halkı tarafından 'Aton karınca' olarak anılmaya başlayan Başkan Şayir, bugün de makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri LGS sınavı öğrencisi yalnız bırakmadı. Okul önlerinde öğrencileri tek tek karşılayan ve sınavda lazım olacak araç gereçleri dağıtan Başkan Şayir, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sınavınız kolay, geleceğiniz aydınlık, Allah yardımcınız olsun" notunu düştü.

Başkan Şayir, öğrencilere sınavda lazım olacak araç gereçleri bizzat dağıttı;

Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Hamza Şayir, Dilovası, LGS, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 10:52 

Son Dakika Politika Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı - Son Dakika

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