Başkan Şayir, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Şayir, muhtarlarla bir araya geldi

18.11.2020 14:18
Başkan Şayir, muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, düzenli olarak gerçekleştirdiği toplantıda mahalle muhtarları ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, düzenli olarak gerçekleştirdiği toplantıda mahalle muhtarları ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Mahalle muhtarlarını ağırlayan Başkan Şayir, toplantıda yapılan çalışmalar ve korona virüs mücadelesi konusunda bilgiler verdi. Toplantıda konuşan Başkan Şayir yaptığı açıklama da, "Korona virüs salgınıyla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde siz değerli muhtarlarımızın da yükünün ağır olduğunu biliyoruz. Virüs salgınının artmaması noktasında tüm kamu kurumları gibi muhtarlarımız da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için cansiperane bir şekilde çalışıyor. Bizler de sizlerden gelen talepleri en hızlı şekilde yerine getirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Korona virüsle mücadele konusunda hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Hızlı ve çözüm odaklı çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Şayir, "Muhtarlarımız bizim elimiz ayağımızdır. Vatandaşımızla direk irtibat içerisinde olan muhtarlarımızın mahallelerin sorunlarını çözme konusunda ki arzuları bizleri mutlu ediyor. Bizlerde vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın sorun ve taleplerini önemsiyoruz. Dün olduğu gibi bugünde tüm kurum ve kuruluşlarımızla tam işbirliği içerisinde halkımıza birlikte hizmet üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan çalışmalar ile ilgili de bilgiler veren Başkan Şayir, "İlçemizde başlattığımız aydınlatma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Altyapı sorunlarımızı yüzde 85 oranında çözüme kavuşturmak için çalışmalarımız, Büyükşehir Belediyemizin katkıları ile kısa sürede başlayacak. Kapalı semt pazaryerinin inşaatı kısa sürede başlatılıyor. Dilovası Millet Bahçesi'nin ihalesi yakında gerçekleşecek. Tavşancıl tarihi evlerimiz yeniden hayat bulacak ve Tavşancıl Mahallemiz hak ettiği değeri yeniden kazanacaktır. Seyir Terası projemiz yine tüm hızıyla devam etmektedir. Tepecik mahallemizde yapımı başlayacak olan 32 Dönümlük yeni mesire alanımızla halkımız huzur bulacağı ailesi ile birlikte güzel vakit geçirebileceği güzel bir mekana kavuşacak. Dilovası Devlet Hastanemizin statüsünün değişmesi noktasında yaptığımız çalışmalar meyve verdi ve hastanemizin statüsü değişerek halkımıza daha geniş alanda hizmet vermeye devam edecek" diye konuştu.

Projeler hakkında bilgiler verdikten sonra konuşmasına devam eden Başkan Şayir "Halka hizmet, Hakk'a hizmet" şiarıyla çıktığımız bu yolda samimiyetle çalışmaya devam ediyoruz. Devletimiz, Büyükşehir belediyemiz ve belediyedeki arkadaşlarımızla birlikte güzel işler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah görev süremizin sonunda verdiğimiz taahhütlerimizin fazlasını yaparak halkımızın karşını alnımız ak bir şekilde çıkacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Şayir, mahalle muhtarlarını tek tek dinledi ve çözüm noktasında gerekenin en kısa sürede yapılacağını belirtti. - KOCAELİ

Başkan Şayir, muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Şayir, muhtarlarla bir araya geldi

Koronavirüs, Hamza Şayir, Dilovası, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Şayir, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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