Başkan Şayir muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Şayir muhtarlarla bir araya geldi

06.04.2021 17:38
Başkan Şayir muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda iki yıllık görev süresini değerlendirdi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda iki yıllık görev süresini değerlendirdi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in geleneksel hale getirdiği aylık muhtarlar toplantısı önceki gün gerçekleşti. Toplantıya Başkan Şayir'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve ilçede ki tüm mahalle muhtarları katıldı. Göreve geldiği günden bu yana muhtarlarla birlikte ve ilçenin en iyi hizmeti alabilmesi için ortak akılla hareket ettiklerini belirten Başkan Şayir, "Hepimizin ortak gayesi yaşadığımız kentimizin yarınlarının daha güzel olması, insanlarımızın daha refah ve huzurlu bir kentte yaşamasıdır" dedi.

Dilovası'na yeni hizmetler kazandırmak için muhtarlarla birlikte çalıştıklarını ifade eden Şayir, "Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz 54 projemizin 34'ü hayata geçerken, bazıları yapım aşamasında, kalanları ise planlama çerçevesinde, söz verdiğimiz süre içerisinde bitireceğiz inşallah. Tabi bu süre içerisinde seçim beyannamemizde olmayan birçok projede hayata geçmeye devam edecek" diye konuştu.

Başkan Şayir, havaların ısınması ile birlikte yeniden mahalle çalışmalarını daha da hızlandıracaklarını belirterek, "Sorunların yerinde çözümü noktasında daha önceleri yaptığımız her hafta Başkan Yardımcılarımız, Birim Müdürlerimiz ile birlikte bir mahallelerimizde hem halkımızı dinleyeceğiz hem de sorunları yerinde tespit ederek, çözümü için çalışmalarımızı başlatacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Şayir, 2 yıllık çalışmalarını aktardığı konuşmasının ardından tek tek mahalle muhtarlarını dinledi. Muhtarların sorunlarını not alan Başkan Şayir, sorunların çözümü için birim müdürlerine talimat vererek öncelikli olarak muhtarların sıkıntılarının giderilmesini istedi. - KOCAELİ

Başkan Şayir muhtarlarla bir araya geldi

Hamza Şayir, Dilovası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Şayir muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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