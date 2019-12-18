Başkan Şayir muhtarlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Şayir muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Başkan Şayir muhtarlarla buluştu

6 saat önce

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in göreve geldiği günden bu yana aylık olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısı önceki gün gerçekleşti.

Başkan Şayir muhtarlarla buluştu, System.String[]

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in göreve geldiği günden bu yana aylık olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısı önceki gün gerçekleşti.


Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısı Dilovası'nda bulunan bir restoranda gerçekleşti. Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve Birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda ilçenin ve mahallelerin sorunları masaya yatırıldı.


Muhtarlar adına toplantının açılış konuşmasını yapan Demirciler Mahallesi Muhtarı Şahin Kot, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Belediye Başkanımız Hamza Şayir ile her ay geleneksel hale getirdiğimiz muhtarlar toplantısının bir yenisini daha gerçekleştiriyoruz. Yapılan bu toplantılarda öncelikli sorunlarımızı dile getirerek çözümü noktasında önemli adımları hep birlikte atıyoruz. Umarım bu toplantılarımız bundan sonra da aynı şekilde devam eder. Katılımlarından dolayı Kaymakamımız Mustafa Asım Alkan, Belediye Başkanımız Hamza Şayir ve İlçe Başkanımız Osman Akbulut'a teşekkür ediyorum. Toplantımız hayırlara vesile olur inşallah" dedi.


Programın ev sahipliğini yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, toplantı öncesi çalışmalar hakkında muhtarlara bilgiler verdi. Başkan Şayir yaptığı konuşmasında "Ayda bir de olsa bir araya gelip istişare etmemiz bizler için çok önemli. Mahallelerimizin sorunlarını ortaya koyarak dertleniyoruz. İlçemiz imkanları kısıtlı olmasına karşın hükümetimizden, büyükşehir belediyemizden ciddi destekleri var. Onların desteği ile inşallah ilçemize bu dönem güzel işler yapacağız. İlçemizin sorunlarının çözümü için Ankara yollarını aşındırıyoruz. Gerekli bakanlıklar ve kurumlar ile ilçemizin sorunları üzerine önemli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Dilovası'nın sorunlarını biliyorlar ve bizlere destek vermeye çalışıyorlar. İnşallah onlarında desteği ile projelerimiz yavaş yavaş hayata geçmeye başladı ve başlamaya devam edecek. Eynerce kavşağımız sona doğru gelindi. Mahallelerimizde halkımızın hizmeti yerinde alabilmesi için her mahalleye PTT şubesi açılması için çalışıyoruz.


Toplantıya katılan Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan'da her ay geleneksel olarak düzenlenen toplantıların ilçemize hizmet noktasında önemli bir toplantı olduğunu, ilçenin ve mahallelerin sorunları vatandaşın gözü kulağı olan muhtarlardan dinleyerek çözümü noktasında kararların verildiği toplantının bundan sonra da devam edeceğini belirterek, burada alınan kararların ilçeye ve vatandaşa hayırlı olmasını diledi. - KOCAELİ

Hamza Şayir, Asım Alkan, Dilovası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
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