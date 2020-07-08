Başkan Şayir: "Müjdeli haberler vermeye devam edeceğiz" - Son Dakika

Başkan Şayir: "Müjdeli haberler vermeye devam edeceğiz"

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, toplantıda bir araya geldiği muhtarlar ile ilçenin ve mahallelerin sorunlarını görüştü.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, toplantıda bir araya geldiği muhtarlar ile ilçenin ve mahallelerin sorunlarını görüştü.

Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1041 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "toplum bağışıklığı" tartışmalarına son noktayı koydu: Bu mümkün değil


Her ay düzenli olarak yapılan muhtarlar toplantısı önceki gün Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ve mahalle muhtarlarının katılımı ile gerçekleşti. Düzenlenen toplantıda ilçenin ve mahallelerin sorunları masaya yatırıldı. Tepecik Mahallesi Muhtarı Tacettin Güler'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana muhtarlarımızla birlikte ilçemizin gelişmesi ve güzelleşmesi için canla başla çalışıyoruz. Çalışmalarımızı değerlendirmek sorunlarımızı ve eksiklerimizi belirlemek için de her ay düzenli olarak muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Ortak akılla hareket etmenin önemini çok iyi biliyoruz. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz istişarelerin meyvelerini her geçen gün yapılan hizmetlerle görüyoruz. İnşallah muhtarlarımızla yaptığımız istişareler sonrası onlarında desteği ile daha güzel çalışmalara imza atacağız" dedi.


Son dönemde Dilovası ile ilgili bir çok müjde verdiklerini kaydeden Başkan Şayir, "Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanımızın ilçemiz için verdiği Kömürcüler OSB'nin kaldırılacağı ve Dilovası Millet Bahçesi'nin ihalesinin yapılacağı haberleri ilçemizin geleceği için çok güzel haberlerdir. İnşallah bundan sonra da Yükselen şehir Dilovası'na yeni müjdelerimiz olacak" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Kaymakam Alkan ve Başkan Şayir, mahalle muhtarlarını tek tek dinledi. Muhtarlar mahallelerinde yaşanan sorunlar konusunda bilgiler vererek ilçede başlatılan Halk Ekmek satışının çok önemli olduğunu ve çalışmanın tüm mahallelere yayılmasını istediler. Muhtarların ilettikleri sorun ve öneriler üzerine fikir alışverişinde bulunan Kaymakam Alkan ve Başkan Şayir, sorunların çözümü noktasında gerekli çalışmaların başlatılacağını belirtti. - KOCAELİ

Mustafa Asım Alkan, Hamza Şayir, Dilovası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Şayir: 'Müjdeli haberler vermeye devam edeceğiz' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:56 Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 11:14 Dev kulüpler, koronavirüs nedeniyle maç günü gelirlerinde büyük kayıp yaşayacak 10:49 Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubendini teknik heyet getirse de takmadı 23:38 Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1041 yeni vaka tespit edildi
19:55
Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
19:46
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
19:26
Marsilya, eski Galatasaraylı Mitroglou, Türk kulüplere önerdi
19:07
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
18:43
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım
18:18
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
18:10
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
18:05
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
16:53
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
16:34
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 20:05:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Şayir: "Müjdeli haberler vermeye devam edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]