Başkan Şayir, sağlıkçılarla bayramlaştı - Son Dakika

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve yönetimi ile AK Parti İl Yöneticisi Halil İbrahim Arslan ve Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, bayramın ilk günü Dilovası Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı'nı ve hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutladı.

Heyet, hemşirelere de hediye takdim etti. Daha sonra Hastane Müdürü Şükrü Gözalan'ın misafiri olan heyet, çalışmalar hakkında bilgi alarak, Gözalan ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerini sundu. - KOCAELİ