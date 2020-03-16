Başkan Şayir, vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Şayir, vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika

Başkan Şayir, vatandaşları bilgilendirdi

6 saat önce

Gümüşhane Sarışeyhliler Derneği etkinliğine katılan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, dernek üyelerine belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Şayir, vatandaşları bilgilendirdi, System.String[]

Gümüşhane Sarışeyhliler Derneği etkinliğine katılan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, dernek üyelerine belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gümüşhane Sarışeyhliler Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı programının konuk oldu. Programda göreve geldiği günden bu yana yapılan hizmetleri anlatan Şayir, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana halka hizmet hakka hizmet düsturu ile yolumuza devam ediyoruz. Tüm dünyada krizler ardı ardına gelirken biz bu krizlere, olumsuz koşullara rağmen elimizden gelenin fazlasını yapma gayretiyle hizmetlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bakanlıklar düzeyinde ve büyükşehrimizin desteği ile de bir çok yapacağız. Çok olumlu görüşmelerimiz var. İnşallah bu üçlü çalışma ile Dilovası muhteşem hizmetler alacak" dedi.


Kömürcüler OSB konusunda bilgi veren ŞAyir, "Tavrımızda, duruşumuzda net. Bakanımız söz verdi çalışması sürüyor. Yer arayışı bitmek üzere alternatifler değerlendiriliyor. Bunun tartışması bile olamaz. İnşallah birkaç aya bitmiş olacak. Bakanımızın kesin talimatıdır" diye konuştu.


Son olarak tüm Dünya'yı etkisi altına alan ve koronovirüs ile ilgili de vatandaşları uyaran Başkan Şayir, "Koronavirüs ile ilgili ilçemizde ciddi bir seferberlik başlattık. İlçemizde ki toplu taşıma araçları, okullarımız ve halkımızın ortak alanlarını ilaçladık. İlaçlamaya devam edeceğiz. Sizlerden isteğim bu konuda çok hassas olmanız. Hijyene önem vermeniz, toplu alanlarda muhakkak kurallara uyalım. Panik yapmadan tedbirleri alarak bu zor günleri atlatacağız" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Hamza Şayir, Gümüşhane, Dilovası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:56 Kaynak: İHA
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