Başkan Sayyıdan'ın Acı Günü

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan'ın kardeşi Ruhişen Sayyıdan vefat etti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan'ın kardeşi Ruhişen Sayyıdan vefat etti.



Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyon başkanı Hasan Sayyıdan ve Çankaya Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan'ın kardeşi Ruhişen Sayyıdan, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.



Ruhişen Sayyıdan'ın naaşı, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Çubuk Cit köyünde defnedildi.

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