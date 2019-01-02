Son Dakika Haberleri: Başkan Sayyıdan'ın Acı Günü

Başkan Sayyıdan'ın Acı Günü

8 dakika önce

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan'ın kardeşi Ruhişen Sayyıdan vefat etti.

Başkan Sayyıdan'ın Acı Günü, System.String[]
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan'ın kardeşi Ruhişen Sayyıdan vefat etti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyon başkanı Hasan Sayyıdan ve Çankaya Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan'ın kardeşi Ruhişen Sayyıdan, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Ruhişen Sayyıdan'ın naaşı, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Çubuk Cit köyünde defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:57 Kaynak: AA

Kalp Krizi, Çankaya, Türkiye, Spor
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