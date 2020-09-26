Başkan Sebahattin Ceyhun'dan belediyelere ziyaret - Son Dakika

Başkan Sebahattin Ceyhun'dan belediyelere ziyaret

Kütahya Ak Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Simav Belediyesi ile Kuşu, Demirci, Çitgöl ve Naşa belde belediyelerini ziyaret etti.

Başkan Sebahattin Ceyhun'dan belediyelere ziyaret, System.String[]

Kütahya Ak Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Simav Belediyesi ile Kuşu, Demirci, Çitgöl ve Naşa belde belediyelerini ziyaret etti.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki belediyeleri ziyaret eden Kütahya Ak Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, ilk ziyaretini Simav Belediyesi'nde gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından, planlanan projeler hakkında bilgi verildi.

Başkan Ceyhun, Simav'da yapılması planlanan tüm projelerle yakından ilgileneceklerini belirterek, birlikte çalışarak güzel hizmetler yapacaklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Biçer, "AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Genel Merkez Kadın Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, İlçe Koordinatörü Yusuf Alparslan, İl teşkilat Başkanı Osman Zeybek, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, AK Parti Simav İlçe Kadın Kolları Başkanı Hicret Kahraman Kaymak, AK Parti Simav İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Can, AK Parti Yönetim Kurulu üyeleri ile Belediye Meclis üyeleri bizleri ziyaret ettiler. Simav için planladığımız projelerimiz hakkında bilgi verdik. Ziyaretleri için teşekkür ederiz" dedi.

Simav'a bağlı Kuşu, Demirci, Çitgöl ve Kuşu belde belediyelerini ziyaret eden Başkan Ceyhun, vatandaşlarla da sohbet etme imkanı buldu. Halkın şikayet ve önerilerini dinledi, sorularını cevapladı.

AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, "Beldelerimizde vatandaşlarımızla hasbihal edip, maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet ederek, devam eden yeni normal hayatın gerekliliklerini konuştuk. Kucaklaşmayı, tokalaşmayı, oturup çay içmeyi hepimiz çok özledik. Fakat biz kurallara ne kadar çok uyarsak, o kadar hasretimiz çabuk bitecek" diye konuştu. - KÜTAHYA

Başkan Sebahattin Ceyhun'dan belediyelere ziyaret
Başkan Sebahattin Ceyhun'dan belediyelere ziyaret
Başkan Sebahattin Ceyhun'dan belediyelere ziyaret
Başkan Sebahattin Ceyhun'dan belediyelere ziyaret
Başkan Sebahattin Ceyhun'dan belediyelere ziyaret
Başkan Sebahattin Ceyhun'dan belediyelere ziyaret
Başkan Sebahattin Ceyhun'dan belediyelere ziyaret

AK Parti, Kütahya, Ceyhun, Simav, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sebahattin Ceyhun'dan belediyelere ziyaret - Son Dakika


Son Dakika

Manchester United'dan tarihe geçen galibiyet! Maç bitmesine rağmen attıkları golle 3-2 kazandılar Bu da indirimli korona! Vatandaşlar izdiham oluşturdu, sosyal mesafe hiçe sayıldı Messi, Suarez transferi sonrası Barcelona yönetimini eleştirdi: Artık beni şaşırtmıyor Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu 3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu
Yunanistan'dan Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında konuşlu askerlerle ilgili açıklama: Asla geri çekmeyeceğiz Yunanistan'dan Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında konuşlu askerlerle ilgili açıklama: Asla geri çekmeyeceğiz         
16:44
Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti         
16:06
"Aşk yaşıyorlar" dediği eşi ve yeğenine tarlada tüfekle ateş açtı         
15:13
Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi         
14:10
Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı         
13:25
Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu         
13:07
Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı         
12:46
"Polislerce darbedildim" diyen Fenerli Rambo, suç uydurma suçunda gözaltına alındı         
12:12
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
Hülya Avşar, Ayvalık'ta Çiçek Adasını satın alıyor Hülya Avşar, Ayvalık'ta Çiçek Adasını satın alıyor         
10:56
21 yıllık mahalleli bile farkında değil! Babazakir türbesi iki bina arasında kaldı 21 yıllık mahalleli bile farkında değil! Babazakir türbesi iki bina arasında kaldı         
09:47
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti         
07:45
Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi         
00:56
Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi         
21:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 17:29:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Sebahattin Ceyhun'dan belediyelere ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei