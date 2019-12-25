Başkan Sebahattin Ceyhun: "Şimdi aşkla daha çok çalışma vakti" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Sebahattin Ceyhun: 'Şimdi aşkla daha çok çalışma vakti' - Son Dakika

Başkan Sebahattin Ceyhun: "Şimdi aşkla daha çok çalışma vakti"

6 saat önce

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti'li Belediye Meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Sebahattin Ceyhun:

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti'li Belediye Meclis üyeleriyle bir araya geldi.


Toplantı sonra konuşan Ceyhun, "Şimdi aşkla daha çok çalışma vaktidir" dedi.


Başkan Ceyhun, "Belediye Meclis üyelerimiz ile tanışma, istişare ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik.Aldığımız kararların şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Şimdi vakit; sevdalısı olduğumuz şehrimiz ve ülkemiz için yüksek bir sorumluluk bilinci ve ilk günkü aşkla daha çok çalışma vaktidir. Rabb'im birlikte hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin" diye konuştu. - KÜTAHYA

AK Parti, Kütahya, Ceyhun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:44 Kaynak: İHA
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