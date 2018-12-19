Başkan Seçen, Aksaray Yolu Üzerindeki Esnafları Ziyaret Etti
52 dakika önce
Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Aksaray Yolu üzerinde faaliyet gösteren esnafları işyerlerinde ziyaret etti.
Başkan Seçen esnaflara yönelik olarak devam ettirdiği ziyaret programı kapsamındaAksaray Yolu üzerinde bulunan esnafları ziyaret etti.
Esnaflardan belediyeye yönelik istek ve dileklerini de dinleyen Başkan Seçen, Nevşehir Belediyesi'nin yürüttüğü hizmetlere ilişkin olarak da esnafları bilgilendirdi.
Esnaflar, Belediye Başkanı Atilla Seçen'in ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, Başkan Seçen 'e teşekkür ettiler.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:19 Kaynak: Bültenler
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