Başkan Seçen, Aksaray Yolu Üzerindeki Esnafları Ziyaret Etti

Başkan Seçen esnaflara yönelik olarak devam ettirdiği ziyaret programı kapsamındaAksaray Yolu üzerinde bulunan esnafları ziyaret etti.

Esnaflardan belediyeye yönelik istek ve dileklerini de dinleyen Başkan Seçen, Nevşehir Belediyesi'nin yürüttüğü hizmetlere ilişkin olarak da esnafları bilgilendirdi.

Esnaflar, Belediye Başkanı Atilla Seçen'in ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, Başkan Seçen 'e teşekkür ettiler.