Son Dakika Haberleri: Başkan Seçen, Çalışma Alanlarında İncelemelerde Bulundu

Başkan Seçen, Çalışma Alanlarında İncelemelerde Bulundu

3 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Başkan Seçen, Çalışma Alanlarında İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Nevşehir Belediyesi hizmet birimleri elverişsiz hava şartlarına rağmen yol düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Millet Caddesi ve Milli İrade Caddesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen yaya yolu yapım ve tamir çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalara ilişkin Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler alan Başkan Seçen, çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanması yönünde talimat verdi.

Bu arada Belediye Başkanı Atilla Seçen, işçilerin dinlenme saatinde işçilerle birlikte çay içerek işçilerle de bir süre sohbet etti.

Seçen daha sonra Millet Kıraathanesi'ni de ziyaret ederek, buradan yararlanan vatandaşlarla sohbet etti. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:58 Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel
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