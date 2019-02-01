Başkan Seçen'den Belediye Meclis Üyelerine Teşekkür Plaketi
58 dakika önce
Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Belediye Meclis üyelerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
Başkan Seçen, Şubat ayı Belediye Meclis toplantısının ardından makamında Belediye Meclis üyeleri ile bir araya geldi.
Belediye Başkanı Seçen, NevşehirBelediye Meclis üyeleri ile uyumlu bir çalışma ortamının gerçekleştirildiğini belirtti. Seçen şöyle konuştu: " Belediyemizin hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde destek veren siz meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Birer anı olması amacıyla bu plaketleri sizlere takdim ediyor ve gelecekte bu çalışmaların anılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına vesile olmanızıdiliyorum. Nevşehiriçin aldığımız kararların birçoğu ve hatta tamamına yakını belediye meclisimizden oy birliği alınmıştır. Buda istikrarlı, kararlı ve Nevşehiriçin çalışıldığının bir göstergesidir. Hizmetlerin hayata geçirilmesi ve şehrimize kazandırılmasında sizlerin büyük katkıları olmuştur. Bu bakımdan hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Seçen daha sonra, aralarında uzun yıllardan beri Nevşehir Belediyesi'nde Meclis üyeliği görevlerinde de bulunanMeclis üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.
Belediye Başkanı Seçen, Nevşehir Belediye Meclis toplantılarınıkadınlar adınaizleyen Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Hayriye Demirbilek ve Türk Kadınlar Birliği Nevşehir Şube Başkanı Yaşar Nihan Küsmez'e teşekkür plaketlerini takdim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:59 Kaynak: Bültenler
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