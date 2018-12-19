Başkan Seçen, Esnafları Ziyaret Etti

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Aksaray Yolu üzerinde faaliyet gösteren esnafları işyerlerinde ziyaret etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Aksaray Yolu üzerinde faaliyet gösteren esnafları işyerlerinde ziyaret etti.



Başkan Seçen esnaflara yönelik olarak devam ettirdiği ziyaret programı kapsamında Aksaray Yolu üzerinde bulunan esnafları ziyaret etti.



Esnaflardan belediyeye yönelik istek ve dileklerini de dinleyen Başkan Seçen, Nevşehir Belediyesi'nin yürüttüğü hizmetlere ilişkin olarak da esnafları bilgilendirdi.



Esnaflar, Belediye Başkanı Atilla Seçen'in ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, Başkan Seçen 'e teşekkür ettiler. - NEVŞEHİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu

Son Dakika! ABD Başkanı Trump, ABD Askerinin Suriye'den Neden Çekileceğini Duyurdu

27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu

İşçi Emeklisi, Kendisini Bankacı Olarak Tanıtan Kadına 96 Bin TL'sini Kaptırdı