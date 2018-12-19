Son Dakika Haberleri: Başkan Seçen, Esnafları Ziyaret Etti

Başkan Seçen, Esnafları Ziyaret Etti

1 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Aksaray Yolu üzerinde faaliyet gösteren esnafları işyerlerinde ziyaret etti.

Başkan Seçen, Esnafları Ziyaret Etti, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Aksaray Yolu üzerinde faaliyet gösteren esnafları işyerlerinde ziyaret etti.

Başkan Seçen esnaflara yönelik olarak devam ettirdiği ziyaret programı kapsamında Aksaray Yolu üzerinde bulunan esnafları ziyaret etti.

Esnaflardan belediyeye yönelik istek ve dileklerini de dinleyen Başkan Seçen, Nevşehir Belediyesi'nin yürüttüğü hizmetlere ilişkin olarak da esnafları bilgilendirdi.

Esnaflar, Belediye Başkanı Atilla Seçen'in ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, Başkan Seçen 'e teşekkür ettiler. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:06 Kaynak: İHA

Nevşehir, Aksaray, Güncel
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