Son Dakika Haberleri: Başkan Seçen, Kar Mücadelesi Yapılan Alanlarda İncelemelerde Bulundu

Başkan Seçen, Kar Mücadelesi Yapılan Alanlarda İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, kar mücadelesinin aralıksız sürdüğü şehir merkezinde yapılan çalışmaları yerinde denetledi.

Başkan Seçen, Kar Mücadelesi Yapılan Alanlarda İncelemelerde Bulundu, System.String[]

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda trafiğin düzenli bir şekilde işleyişinin sürdürülmesi amacıyla 24 saatten beri yol küreme, tuzlama ve kaldırımlarda kar temizliği yapanNevşehir BelediyesiAfet Koordinasyon Başkanlığında ,Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını Başkan Seçen yakından takip ediyor.

Seçen, karla mücadele çalışmalarının sürdüğü merkezleri gezerek, devam ettirilen çalışmalara ilişkin olarak belediye ekiplerinden bilgi alıyor.

Başkan Seçen ,denetimler kapsamında kaldırımları temizleyen işçilerle de bir sür e görüşerek çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanması talimatı verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:43 Kaynak: Bültenler

Fen İşleri Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel
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