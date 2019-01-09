Başkan Seçen, Kar Mücadelesi Yapılan Alanlarda İncelemelerde Bulundu

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda trafiğin düzenli bir şekilde işleyişinin sürdürülmesi amacıyla 24 saatten beri yol küreme, tuzlama ve kaldırımlarda kar temizliği yapanNevşehir BelediyesiAfet Koordinasyon Başkanlığında ,Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını Başkan Seçen yakından takip ediyor.

Seçen, karla mücadele çalışmalarının sürdüğü merkezleri gezerek, devam ettirilen çalışmalara ilişkin olarak belediye ekiplerinden bilgi alıyor.

Başkan Seçen ,denetimler kapsamında kaldırımları temizleyen işçilerle de bir sür e görüşerek çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanması talimatı verdi.