Son Dakika Haberleri: Başkan Seçen, Sanayi Seçim Bürosunun Açılışına Katıldı

Başkan Seçen, Sanayi Seçim Bürosunun Açılışına Katıldı

2 saat önce

AK Parti, Nevşehir Sanayi Sitesinde Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı için oluşturulan seçim bürosunun açılışı seçkin bir davetli topluluğunun da katıldığı bir törenle açıldı.

Başkan Seçen, Sanayi Seçim Bürosunun Açılışına Katıldı, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli idareler seçimleri sürecinde AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı için Sanayi Sitesinde oluşturulan Seçim bürosunun açılışına katılarak bir konuşma yaptı.

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı için oluşturulan Sanayi seçim bürosunun açılışına AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar,AK Partiteşkilat yöneticileri veAK Parti'ye gönül veren çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Atilla Seçen, şehrin ekonomisine ciddi katkı sağlayan sanayi esnafının alın terleri ile helal kazanç peşinde olduklarını söyledi. Seçen, esnafların her zaman büyük bir vefa örneği ortaya koyduklarını dile getirerek, esnafların yaşadığı sorunların çözüme ulaştırılması yönünde de ciddi çabaların ortaya konulduğunu kaydetti.

Daha sonra Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı için oluşturulan seçim bürosunun açılışı yapılan duanın ardından kurdele kesimi ile gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:29 Kaynak: Bültenler

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