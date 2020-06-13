Başkan Seçer, Anamur'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Seçer, Anamur'da incelemelerde bulundu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'a yeni bir hal yapılmasının zorunlu olduğunu, arazi tahsisinin de yapıldığını, ancak Haller Kanunu ve Belediyeler Kanununda değişiklik olabileceği beklentisi nedeniyle adımlarını dikkatli attıklarını söyledi.

Başkan Seçer, Anamur'da incelemelerde bulundu, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'a yeni bir hal yapılmasının zorunlu olduğunu, arazi tahsisinin de yapıldığını, ancak Haller Kanunu ve Belediyeler Kanununda değişiklik olabileceği beklentisi nedeniyle adımlarını dikkatli attıklarını söyledi. 22 kırsal mahallenin DSİ'ye ait içme suyu şebekesinin MESKİ'ye devri için yazışmalara başladıklarını da belirten Seçer, Anamur'da 106 milyon liralık altyapı yatırımı yapacaklarını ifade etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap, belediye yöneticileri ve daire başkanlarıyla birlikte Anamur'da incelemelerde bulundu, vatandaşların sorunlarını dinledi. Sabah erken saatlerde sahil kesimindeki Rauf Denktaş Parkı ve iskele yolunda incelemelerde bulunan Başkan Seçer, parkın ve sahilin durumu hakkında hem yetkili amirlerden hem de sahili ve parkı kullanan vatandaşlardan bilgi aldı.


Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Anamur Koordinasyon Müdürlüğü yetkililerinden, Milli Emlak'tan tahsis gelmesini beklemeden parkın her türlü bakımını ve temizliğini yapmalarını isteyen Seçer, parkın farklı yerlerine çeşme yapılması, çocuk oyun grupları, spor aletleri ve oturma gruplarının yenilenmesi, hurdaya çıkan park eşyalarının dışarı çıkarılması talimatını verdi.


"Bürokratik işlemler yavaş ilerliyor"


Rauf Denktaş Parkı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Seçer, "Anamur'un güzel bir köşesi orası ama sorunları var. Daha önce de arkadaşlarımızla parkla ilgili değerlendirmeler yaptık. Oranın bakımı bize ait ama mülkiyeti, kullanım hakkı bizde değil. Şu anda Milli Emlak'ın hüküm ve tasarrufu altında. Biz onlardan tahsisi konusunda talepte bulunduk. Bürokraside işler maalesef biraz yavaş ilerliyor. Yol almakta zorlanıyoruz. Sadece orası için değil, birçok nokta için de hukuki zemin oluşturmak için yaptığımız girişimlerde zaman kaybı oluyor, iş yapmakta zorlanıyoruz. Konu, Rauf Denktaş Parkı ama genel bir sorun. Anamur halkı, haklı olarak bizden daha güzel bir park, bisiklet yolu, daha temiz çevre, çiçek, bank istiyor. Kısa sürede orayı Anamurluların istediği hale getireceğiz" dedi.


"Anamur'a yeni hal şart"


Anamur Yaş Meyve Sebze Halini de ziyaret ederek hal esnafının taleplerini dinleyen Seçer, "Anamur Hali, bizim en çok rüsum topladığımız hallerin başında geliyor; çünkü muz ve çilek gibi katma değeri yüksek ürünler üretiliyor. Yeni bir hal ihtiyacı olduğu kesin. Konuyla ilgili arazi tahsisleri yapılmış. Arazi konusunda sorun yaşamayacağız" diye konuştu.


Anamur'a yeni hal yapılmasının zorunlu olduğunu ifade eden Seçer, Haller Kanunu ve Belediyeler Kanununda değişiklik olabileceği beklentisi nedeniyle önlerini göremediklerini, bu nedenle hallerle ilgili adımları atarken daha dikkatli olduklarını kaydetti.


"Çalışan bir belediyenin çalışkan personeli olur"


Seçer, Anamur programı kapsamında muhtar Süleyman Duman'ın davetiyle Akine Mahallesini de ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Korona virüs salgını sürecinde ekonomik olarak zorluklar yaşayanlara, yaşlılara ve bebek sahibi annelere yapılacak sosyal yardımları öncelediklerini ifade eden Başkan Seçer, "Genel kanaat odur ki, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte tüm çalışanlarımızla beraber iyi bir çalışma sergiledik. Tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bir kısım çalışan, mesai mefhumu dinlemedi, 'Zaman yardımlaşma zamanı' dedi, belediyenin itibari için çalıştı. Bazıları da genelgelerden faydalanıp rapor aldı. Çalışan bir belediye için yola çıktım. Çalışan bir belediyenin çalışkan personeli olur. Çalışmayanın, üretmeyenin bu belediyede işinin olmaması lazım. Her kuruşun değerini bilerek harcamamız lazım. Hırsızlığın çeşitleri var. Çalışmadan maaş alırsınız o da hırsızlık; emek hırsızlığı" ifadelerini kullandı.


"İçme suyu ve yol sorunu çözülüyor"


Anamur'un en önemli sorunlarının başında içme suyu hatlarının geldiğini belirten Seçer, DSİ'nin 22 kırsal mahallenin yararlandığı içme suyu şebekesinin MESKİ'ye devredilmesi için DSİ ile yazışmalara başladıklarını söyledi. Anamur'da 106 milyon liralık altyapı yatırımı yapacaklarını dile getiren Seçer, "Artık içme suyu şebekesinin sorumluluğu MESKİ'de olacak. Artık bu bölgede yaşayanlar bizim abonelerimiz olacak" dedi.


Akine ve civarındaki kırsal mahallelerin grup yolu sorununu çözmek için de düğmeye bastıklarını vurgulayan Seçer, "20 kilometrelik grup yolu var. Bunun bir kısmı bizim görev alanımız içinde. Önümüzdeki hafta 8 kilometrelik güzergahın yapımına başlayacağız" diye konuştu.


"Hiçbir bürokratım muhtarların telefonundan kaçamaz"


Belediye bürokratlarından muhtarlarla iletişimi en üst düzeyde tutmalarını istediğini kaydeden Başkan Seçer, "Hiçbir bürokrat, muhtarın telefonundan kaçamaz. Hiçbir bürokrat, muhtarın görüşme talebinden kaçamaz. Randevusuz her muhtar gelip benimle görüşüyor. Benim muhtarlara işbirliği çağrım lafta kalmıyor. Ben diyalogdan yanayım. Ben kaçmam. Halktan kaçmıyorum. Yapabileceğimizi de söylüyoruz, yapamayacağımızı da söylüyoruz" ifadelerini kullandı.


"İlçe belediyeler borçlanma alıyor, Büyükşehir niye alamıyor?"


Muhtarların, belediye meclisini izlemesini isteyen Başkan Seçer, "Borçlanma kararını belediye meclisinden çıkaramadık. Anamur Belediyesi borçlanma yetkisi alıyor, Tarsus Belediyesi alıyor, Yenişehir Belediyesi alıyor da Mersin Büyükşehir niye alamıyor? Demek ki, yaptığımız şeyler birilerini rahatsız ediyor" dedi.


Başkan Seçer, Akine Mahallesi sakinleriyle buluşmasında yemek ikramını da geri çevirmedi. Mahalle sakinlerinin imece usulüyle yaptığı keşkek ve sıkmadan yiyen Seçer, sacda ekmek çevirdi, keşkek kazanını karıştırdı. - MERSİN

Vahap Seçer, Mersin, Anamur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 03:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Seçer, Anamur'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

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