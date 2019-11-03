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Son Dakika Güncel Başkan Seçer: 'Bizi birlik içerisinde hizmet etmek kurtaracak'

Başkan Seçer: "Bizi birlik içerisinde hizmet etmek kurtaracak"

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali dolayısıyla Mersin'e gelen basın mensupları ile bir araya geldi.

Başkan Seçer:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali dolayısıyla Mersin'e gelen basın mensupları ile bir araya geldi.


Özel bir otelde düzenlenen yemeğe Başkan Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Ticaret Borsası ve Uluslararası Narenciye Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, ilçe belediye başkanları ve basın mensupları katıldı.


Tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mersin'in Uluslararası Narenciye Festivali'nde misafir ettiği ülkelerle yeniden farklı medeniyetlere mensup kültürlere ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Burada çok farklı renklere ve tarihe ev sahipliği yapıyoruz. Tarihi, kültürel birikimi olan bir kentiz. Bugün de dünyanın birçok medeniyetine ev sahipliği yapıyoruz. Mersin, çok farklı bir kent. Burada her semavi dinden semboller görmeniz mümkün. Her etnik yapıdan, inanç grubundan, her kültürden insanları görmemiz mümkün. Bizim asri mezarlığımızda, Müslüman, Musevi, Hıristiyan bir arada yatar. Bu da önemli bir gösterge" dedi.


Mersin'de kendileri ile birlikte yeni bir dönemin başladığını ifade eden Seçer, tüm kurum ve kuruluşlarla Mersin'i çok daha ileri noktalara götüreceklerini vurguladı. Seçer, "Biz bütün kurum ve kuruluşlarla, yeni konseptte, yeni süreçte birlik içerisinde Mersin'i daha iyi noktalara götürmeye gayret ediyoruz. Atanmışlar, seçilmişler fark etmiyor, bizi birlik içerisinde hizmet etmek kurtaracak" diye konuştu.


Ulusal basın mensuplarına festivale katıldıkları için teşekkür eden Seçer, kendilerini Mersin'de daha sık misafir etmek istediklerini ifade ederek, "Sizleri daha nice festivallerde güzel kentimiz, huzur kentimiz, gülen kentimiz, mavinin ve yeşilin buluştuğu kentimiz Mersin'e her zaman bekliyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:55 Kaynak: İHA
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