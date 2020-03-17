Başkan Seçer: "Çanakkale Savaşı, ulusal kurtuluş mücadelesinin önsözüdür" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Seçer: 'Çanakkale Savaşı, ulusal kurtuluş mücadelesinin önsözüdür' - Son Dakika

Başkan Seçer: "Çanakkale Savaşı, ulusal kurtuluş mücadelesinin önsözüdür"

24 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çanakkale Zaferinin temelinde güçlü bir inanç, bağımsız vatan sevgisi ve hürriyet tutkusu bulunduğunu belirterek, "Bize düşen en önemli görev, şehitlerimizin emaneti olan her bir karış vatan toprağında birlik ve beraberlik içinde yaşamak;

Başkan Seçer:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çanakkale Zaferinin temelinde güçlü bir inanç, bağımsız vatan sevgisi ve hürriyet tutkusu bulunduğunu belirterek, "Bize düşen en önemli görev, şehitlerimizin emaneti olan her bir karış vatan toprağında birlik ve beraberlik içinde yaşamak; kentimiz, ülkemiz ve çocuklarımızın geleceği için daha çok çalışmak olmalıdır" dedi.


Başkan Seçer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Mesajında, Çanakkale Savaşının, 1919'da Samsun'dan tüm Anadolu'ya yayılan bağımsızlık destanının yazıldığı ulusal kurtuluş mücadelesinin önsözü olduğunu vurgulayan Seçer, "3 Kasım 1914'te başlayıp, 18 Mart 1915'e kadar Çanakkale Boğazı'nda cereyan eden çetin mücadeleler dünya tarihinin akışını değiştirmiş, eşsiz bir kahramanlık destanı olarak tarihimizin altın sayfalarına yazılmıştır. Bu zaferin temelinde güçlü bir inanç, bağımsız vatan sevgisi ve hürriyet tutkusu bulunmaktadır. Bu zafer, aynı zamanda genç-yaşlı, kadın-erkek demeden yüz binlerce vatan evladının iradesi ve cesaretinin, eşsiz vatan sevgisinin bir diğer adıdır. Bugün bize düşen en önemli görev, şehitlerimizin emaneti olan her bir karış vatan toprağında birlik ve beraberlik içinde yaşamak; kentimiz, ülkemiz ve çocuklarımızın geleceği için daha çok çalışmak olmalıdır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve sonsuzluğa uğurladığımız tüm gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Vahap Seçer, Çanakkale, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:48 Kaynak: İHA
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