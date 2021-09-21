Başkan Seçer, Çay Mahallesi'ne Verdiği Asfalt Sözünü Tutuyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Mersin'de 'her bölgeye eşit hizmet götürme' anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi 40 yıldır hasretini çektiği asfaltlanmış yollara kavuşuyor. Geçtiğimiz günlerde Çay Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Seçer, kısa süre içinde Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'nin makinelerinin mahalleye gireceğini duyurmuştu. Zaman kaybetmeden harekete geçen Büyükşehir ekipleri, Çay Mahallesi'nin yollarında asfaltın daha sağlam ve kaliteli olması için hazırlık işlemlerine başladı. Asfalta hazırlık işlemleri tamamlandığında yol yapım ekipleri, toplam 13 kilometrelik yolu sıcak asfalta kavuşturacak.

Çay Mahallesi'nin yol çilesi sona eriyor

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Çay Mahallesi'nde hummalı bir çalışma yürütüyor. Kepçe, greyder, asfalt kazıma makinesi ve silindirler ile son hızla çalışma yürüten ekipler, yolları asfalta hazırlıyor. Mahalle aralarının dar olmasından dolayı mahalle sakinlerine rahatsızlık vermemek için dikkatli çalışan yol yapım ekipleri, kısa süre sonra sıcak asfalt kaplama çalışmasına başlayacak.

"Kesinlikle yama işlemi yapmıyoruz"

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Yol Asfalt Şube Müdürlüğü'nde Yol Asfalt Saha Formeni olarak görev yapan Selim Cengiz, Çay Mahallesi'nde gerçekleştirecekleri toplam 13 kilometrelik yol çalışması için asfalta ön hazırlık yaptıklarını ifade ederek, "Bütün mahalle aralarında asfalt kazıma çalışması yapıyoruz, kepçe, greyder, asfalt kazıma makinesi, kamyon, silindirlerimizle beraber. Kesinlikle yama işlemi yapmıyoruz. Mahallenin bütün genelinde sıcak asfalt kaplaması yapıyoruz. Vahap Başkanımız da Çay Mahallesi halkına bir söz vermişti. Halk çok memnun. Bizi, makineleri görünce koşarak geldiler. Çay, su, kahve ikram ettiler. Her taraftan teşekkür alıyoruz. Bayağı mağdur kalmışlar gerçekten. İkinci, üçüncü katlara su gitmediğini anlatıyorlar. Bu sorunlarının da giderildiğini söylüyorlar, memnunlar" dedi.

Kış ayına girmeden asfalt çalışmasını bitirmeyi planladıklarını belirten Cengiz, "Sokaklar biraz dar, daha da erken bitirebilirdik. Sokaklarda araç gereçlerin çalışması biraz sıkıntı veriyor alan dar olduğu için. Ama kısa bir sürede, yağmur başlamadan bitirmeyi planlıyoruz. Vatandaşın memnuniyeti bizi de memnun ediyor" diye konuştu.

"Vahap Başkan elini taşın altına koydu"

Çay Mahallesi'nde üç dönemdir görev yapan Muhtar Ahmet Akyol, 40 senedir mahallede oturduklarını, şimdiye kadar hiçbir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın mahalleleriyle ilgilenmediğini vurgulayarak, "Hiçbir Belediye Başkanı alt yapıya el atmadı, bir avuç asfalt dökmedi. Allah Vahap Başkanımızdan razı olsun. Vahap Başkan'la gurur duyuyoruz. Çay Mahallesi halkı da saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Bu çalışmaları gördükten sonra Mersinli olduğumuzu yeni hissediyoruz. Biz eskiden diyorduk ki 'Ya Anamur'un bir köyündeyiz, ya Silifke'nin bir köyündeyiz'. Biz şehir içinde yaşadığımızı bilmiyorduk. Vahap Başkan elini taşın altına koydu. Çay, Çilek'in alt yapısının da suyunun da asfaltının da hepsinin sorumluluğunu üzerine aldı. Vatandaşa söz verdi. Allah razı olsun şimdi de çalışmaya devam ediyoruz. Asfalt bittikten sonra onun ayağının önünde kurban keseceğiz. Halk onu teşekkürle, sloganla yolcu edecek" ifadelerine yer verdi. Eski dönemlerde hiçbir Büyükşehir Belediye Başkanıyla yüz yüze görüşme imkanına sahip olamadığını söyleyen Akyol, "Hiçbir belediye başkanı halkın içinde kalkıp da parkta, kahvede, sokakta bir vatandaşla tokalaşmamıştır. Buyurun, hodri meydan ben hazırım. Hangi başkan benimle görüşmüşse gelsin desin ki 'Ben gelmişim, görüşmüşüm'. Üçüncü dönemdir muhtarlık yapıyorum fakat Vahap Başkan'dan başka Başkan görmedim" dedi.

"Çay Mahallesi'nin ilk Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Başkanımızdır"

Daha önceki dönemlerde birçok kez Büyükşehir Belediyesi'ne su sorunu ile ilgili dilekçe verdiğini fakat hiçbir işlem yapılmadığını belirten Akyol, "Vahap Başkan'ın yanına gittim. İkinci kata su çıkmıyor dedim, ekibi gönderdi. Sonra dedi ki; 'Muhtarım ben elimi taşın altına koyacağım, neye mal olursa olsun'. Çay Mahallesi'nin ilk Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Başkanımızdır. Vahap Başkan halkımızla beraberdir. Çay Mahallesi'nin 8 bin seçmeninin adına ben de ona çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Ölünceye kadar Başkanımızın arkasındayız"

30 yıldır Çay Mahallesi'nde yaşayan Sadık Ziylan, Başkan Seçer'in girişimiyle önce su sorunlarının çözüldüğünü şimdi de asfalt çalışmalarının başladığını ifade ederek, "Evlerimiz su içinde kalıyordu, geliyorlardı, biraz asfalt yapıyorlardı, bir yama yapıp çekip gidiyorlardı. Biz Büyükşehir Belediyesi'nden memnunuz. Pencerelerimizi açamıyoruz toz içinde. Bir araba geçti mi kapılarımızı kapatıyoruz. Çok mahalleye gittim, dört dörtlük mahalleler ama Çay Mahallesi'ne geldi mi hiçbir çalışma yoktu. Allah razı olsun. Ölünceye kadar Başkanımızın arkasındayız" dedi.

Mahalle kuruluşundan beri 40 yılı aşkın süredir Çay Mahallesi'nde oturduğunu ifade eden Nadire Kılavuz, kısa süre önce su sorunlarının çözüldüğünü belirterek, "Çok şükür, yapandan Allah razı olsun. Bu sene yapıldı. Şu anda su sorunumuz yok, üçüncü kata çıkıyor. Önceden çıkmıyordu. Şu an yollar yapılıyor" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Halil Arpak ise "Çok şükür bu çalışmaları gördük, memnun olduk. Çocuklar okula giderken, arabalar geçerken çok perişan durumdaydı. 30 yıldır bu mahalledeyim, Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez buraya girdiğini görüyorum" dedi.

Yayın Tarihi: 21. 9. 2021 08: 29: 05