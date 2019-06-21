Son Dakika Haberleri: Başkan Seçer, Çinli yatırım firması yetkilileriyle görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Seçer, Çinli yatırım firması yetkilileriyle görüştü

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentte yatırım yapmak isteyen Çinli yatırım firması yetkilileri ile görüştü.

Başkan Seçer, Çinli yatırım firması yetkilileriyle görüştü, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentte yatırım yapmak isteyen Çinli yatırım firması yetkilileri ile görüştü.

Macit Özcan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, firma yetkilileri Mersin'in potansiyellerini, akıllı kentler arasında yerini alabilmesi için yapılabilecekleri ve kentin vizyonunu oluşturacak büyük projelere ilişkin yatırım planlarını anlattı. Seçer ve firma yetkilileri, Mersin'in coğrafi konumunun yanı sıra, sahip olduğu liman ve demiryolu olanakları ile önümüzdeki dönemde hizmet verecek hava yolu ve yetişmiş insan gücü ile yatırıma çok uygun bir kent olduğunu vurguladılar ve Mersin'de yapılabilecek yatırımları ve sağlanacak finansman destekleri hakkında görüş alış verişinde bulundular. Bölgenin yatırım olanakları ve potansiyeli hakkında yatırımcılara bilgiler veren Başkan Seçer, bu anlamda yerel yönetim olarak her türlü desteği vereceklerini ve yatırım stratejileri konusunda yerel koordinasyonu sağlayacaklarını iletti. Seçer, Mersin'de yatırım yapılmasının, istihdam oluşturulmasının, tarıma, turizme, sanayiye yatırım yapılmasının önünün açılması için belediye olarak öncülük edeceklerinin altını çizerek, Mersin Yatırımcı İhracatçı Danışma Merkezi'nin de hayata geçirilmesine dönük hedeflerini anlattı. Seçer ayrıca yatırımların planlanma aşamasından tamamlanmasına kadar ilgili tüm süreçlerde yardımcı olacaklarını ifade etti. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:49 Kaynak: İHA
macit özcan, vahap seçer, mersin, yatırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otobüsteki kadını darp edip kaçıran saldırganlar yakalandı Trabzon'dan sonra Mersin'de de sel ve heyelan Kadını saçından sürükleyen 6 kişilik aile adliyeye sevk edildi Fatih Portakal'ın teröristbaşı Öcalan mektubu yorumuna, HDP'den "işine bak" yanıtı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 18:48:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Seçer, Çinli yatırım firması yetkilileriyle görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]