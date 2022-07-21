Başkan Seçer'den 'ağaç' açıklaması: Adli ve idari soruşturma devam ediyor - Son Dakika
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Başkan Seçer'den 'ağaç' açıklaması: Adli ve idari soruşturma devam ediyor

21.07.2022 18:39
Başkan Seçer'den 'ağaç' açıklaması: Adli ve idari soruşturma devam ediyor

MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki ağacın matkapla 9 yerinden delinip, zehir enjekte edilmesiyle ilgili belediye meclisinde yaptığı açıklamada, "İdari soruşturma açıldı, adli soruşturma da devam ediyor" dedi.

MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki ağacın matkapla 9 yerinden delinip, zehir enjekte edilmesiyle ilgili belediye meclisinde yaptığı açıklamada, "İdari soruşturma açıldı, adli soruşturma da devam ediyor" dedi.

Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Sahili'ndeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nın simgesi haline gelen yarım asırlık kauçuk ağacı, kök noktasından matkapla 9 delik açılarak içerisine sıvı enjekte edilip kurutuldu. Kuruyan ağaç bakıma alınırken, Mersin Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. 29 Haziran günü saat 03.00 sıralarına ağaca zehir enjekte ettiği güvenlik kamerasıyla saptanan kişilerin bulunduğu 34 DKC 222 plakalı aracın, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandığı belirlendi. Aracı kullandığı belirlenen Yusuf Soyak, gözaltına alındı. Soyak, beraberindeki kişinin Toroslar ilçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır olduğunu, talimatın da Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek tarafından verildiğini iddia etti. Bunun üzerine Oğuzhan Çakır ile daire Başkanı Serdar Salim Gökçek de gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDIEmniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede, yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ise gözaltına alınan 3 şüpheliden Çakır ve Gökçek'in serbest bırakılmasına itiraz etti.İTİRAZ REDDEDİLDİ

İtirazı değerlendiren Mersin 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, Başsavcılığın yaptığı itirazı reddetti. Ağaca zarar verilmesi Büyükşehir Belediyesi'nin temmuz ayı olağan meclis toplantısında gündeme geldi. Meclis Üyesi AK Parti'li Zafer Şahin Özturan, Başkan Vahap Seçer'den konuya ilişkin açıklama yapmasını istedi. Bunun üzerine açıklama yapan Başkan Seçer, "Oradaki ağacı yaşatmak için elimizden gelen gayreti sürdürüyoruz. İdari soruşturma açıldı, adli soruşturma devam ediyor. Ancak Büyükşehir Belediyesi görevlisinin valilik izni olmadan gece yarısı evinden alınması hukuk dışıdır. Bu hukuk dışı tavırların Türk yargısına ne kadar zarar verdiğini sizin başınıza gelirse daha iyi anlarsınız. Evet, araştıralım bir daha böyle olmaması için tedbirler alalım. Ortada bir suç var ise faili kimse idarem de gereğini yapar, sonuna kadar gider. Doğa bizim, ağaç bizim, yeşil bizim. Ağacımız bir değil binlerce ağaç dikeriz" dedi.


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Kaynak: DHA

Özgecan Aslan, Vahap Seçer, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Seçer'den 'ağaç' açıklaması: Adli ve idari soruşturma devam ediyor - Son Dakika

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