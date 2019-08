Başkan Seçer'den bayram öncesi personele maaş müjdesi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Bozyazı ve Anamur ilçelerinde, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bünyesinde görev yapan personel ile bir araya gelerek, Kurban Bayramları'nı kutladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Bozyazı ve Anamur ilçelerinde, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bünyesinde görev yapan personel ile bir araya gelerek, Kurban Bayramları'nı kutladı. Seçer, personele maaşlarının bayram öncesinde yatırılacağının müjdesini de verdi.



Mersin'de gerçekleştirilen stratejik plan hazırlık çalıştayı toplantısının ardından Anamur'a geldiklerini belirten Başkan Seçer, "Bizim 2024'e kadar yol haritamızı belirleyecek çalışmalar bunlar. Yasal olarak da zorunluluğumuz var. Stratejik Planı hazırlamamız lazım ama bu stratejik planları da yasalar zorunlu kılıyor. Yapalım, dostlar alışverişte görsün mantığıyla olmaz. Hakikaten bu sizi de ilgilendiriyor. Çünkü bu faaliyetleri, bu çalışmaları yaparken sizlerin aracılığıyla, bütün çalışanlarımızın, teknik kadromuzun aracılığıyla yapacağız. Biz de 5 yılda yapacaklarımızı bütçemize göre, gelirimize göre, ihtiyaç önceliklerine göre, hangi bölgede ne ihtiyacımız var bunların çalışmasını bugün itibariyle bitiriyoruz. Bir ilki yaptık. Her konuda daire başkanlıklarımız çalıştaylar düzenlediler. Kendileriyle ilgili STK'ları, meslek odalarını çağırdılar. Herkesin görüşlerini aldılar. Bu doğrultuda çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar borçlanma yapamadıklarını ama personel maaşlarını zamanında yatırdıklarını ifade eden Seçer, "Ufak tefek problemlerimiz kaldı, onları da çözeceğiz. Şu ana kadar borçlanma yapamadık ama maaşlarınızı zamanında aldınız. Bunun yanında aslında, hizmetler de küçük aksaklıklar dışında bize çok büyük sıkıntılar oluşturacak maliyet olmadan süregeldi. Bir taraftan kısıtlı bütçe var. Aslında bütçeyi, gelen parayı krize rağmen, bunları sizler de anlatın. Vatandaşlarla paylaşın. Burada çalışan memur, sürekli işçi, kadrolu işçi hiç fark etmiyor, bu ailenin birer evladı. Bu aileye ihanet eden, vatanına ihanet etmiştir benim gözümde. Ben duyuyorum, hizmetler provoke ediliyor ya da belediyeyle ilgili kötü sözler söyleniyor. İşte akaryakıtımız yok, ilacımız yok, öldük bittik, şu oldu, bu oldu. Bunların insanlıkla bağdaşacak hiçbir tarafı yok, bir kere söyleyeyim. Ben aranızda böyle birilerinin burada olduğunu düşünmüyorum. Sizlerin de bunları engellemesi lazım" diye konuştu.



Parti ayrımı yapmadan bu memleketin herkesin olduğunu dile getiren Seçer, "Bu memleket CHP'linin de, MHP'linin de, Anavatan Partili'nin de, Doğru Yol Partili'nin de. Hiç fark etmiyor. Neticede bu memleket bizim. Bugün ben yönetiyorum, dün bir başka biri, gelecekte bir başka biri. Olumsuzluk bizim çocuklarımızı, torunlarımızı, hepimizi etkileyecek. Güzellik, zenginlik, refah, huzur, eğitim, temiz deniz, çevre sağlığı, güzel bir yol, güzel binalar. Senin benim çocuğum buralarda yaşayacak. Onun için bizim her birimizin kaygısıyla, hepimizin kaygısı ortak olmalı. Fark etmez yani, bir noktada buluşmak zorundayız" şeklinde konuştu.



"Liyakat esaslı bir çalışma sergileyelim istiyorum"



Seçer, kimseyi "bize oy verdi" veya "vermedi" şeklinde kategorilere ayırmadıklarını ve liyakat esasına dayanan bir çalışma sergileyeceklerini vurgulayarak, "Arkadaşlar herkes kimliğini çıkarsın. Hepimizde Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Yani siz bu ülkenin vatandaşısınız. Ben de vatandaşıyım. Efendim bize oy vermedi! Vermeyebilir. Yarın verir. Biz öcü değiliz. Görür, en azından böyle bir sıkıntımız, böyle bir derdimiz yok. Görevimizi yapmak istiyoruz. Hak yerini bulsun. Çalışan hak ettiğini alsın. Hem maddi olarak hem bulunduğu pozisyon olarak. Liyakat esaslı bir çalışma sergileyelim istiyorum. Önümüz bayram. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. İnşallah her bayram her birimiz çocuklarımızla ailemizle; biz siyasiler yurttaşlarımızla mutlu huzurlu bir bayram geçirelim. Bunu arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Bayramların toplumları bir an önce huzura ve mutluluğa kavuşturmasını dileyen Seçer, "Umut ediyorum bayramlarda toplum bir an önce huzuruna ve mutluluğuna kavuşur. Maaşlarınız bu hafta yatıyor, bayram öncesi alacaksınız. Bugün gerekli talimatları verdim. Muhtemelen Perşembe günü hesabınıza girecek. Paranız hazır. Bankaların geri dönüşünü bekliyoruz. Bütün, hem belediyemize hem MESKİ'de şirketlerimiz dahil bütün statüdeki memur, işçi, sürekli-sürekli olmayan hepsinin maaşı hesaplarına yatacak. Huzurlu bir bayram geçiririz inşallah" diye konuştu.



"Önce israf ortadan kalkmalı"



Gereksiz harcamaların ortadan kalkacağını ifade eden Seçer, "Yoksa bizim hizmet yapma şansımız yok. Bizim sineği öldürme şansımız yok. Yolları tamir etme şansımız yok. Kanalizasyon arıtma yapma şansımız yok. Banka temliklerine, banka taksitlerine, memur maaşlarına, işçi maaşlarına, sosyal güvenlik primlerine ödenir. Ondan sonra bir şey kalmaz ya da tam tersi sizlerin de maaşlarını ödeyemez duruma geliriz. Bizim yapacağımız hepinizin katkısıyla önce israf ortadan kalkmalı. Tasarruf tedbirleri bizim en temel prensiplerimiz olacak. Artık o dönem bitti. Yeni bir dönem, kaynaklar ortada, ekonomik kriz ortada, bunları sağlarsak çok çabuk çok hızlı belediyenin çok güzel hizmetler yapacağını hep beraber göreceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemde çok hayırlı hizmetler yapacağız. Bunu hep beraber yapacağız. Bu hizmetlerin de vatandaştan bize geri dönüşü olacak. Hayır duası olacak. Minneti olacak. Teşekkürü olacak. Bunu, hepimiz işini yapacak, hepimiz bundan nasibimizi alacağız. Bu başarıda hepimizin ortak payı olacak" dedi.



Siyasi tavır ve davranış içerisinde bulunan kişilerle işleri olmayacağını dile getiren Seçer, "Her belediye başkanının tasarrufları olacaktır. Bunu saygı ile karşılamanız lazım. Belki bir idareciyi alacak bir başka sorumluluk verecek. Onun yerine bir başkasını getirecek. O insan başarılıdır, yani öyle değişiklikler de yapılabilir. Adam başarılı aslında ama uzun yıllardır o görevdedir, bir atalet oluşmuştur ya da personel ile ya da o bölgeyle yüz göz olmuştur. Onu alırız, bir başka yere veririz. Daha verimli olur diye onun yerine bir başkasını atarız. Onları biz dışlıyoruz anlamı çıkartmayın. Ama bir koşulla, siyasi olarak tavır ve davranış içerisinde değilse. Zaten onu yapıyorsa, ilk fırsatta onu işinden edeceğim. Bunu çok açık söylüyorum, siyaseten davranıyor, insanlara zulmediyor, insanlara yakışık olmayan işler de yapıyorsa bu benim partimden, diğer partiden hiç fark etmiyor" ifadelerini kullandı.



Kuruma zarar veren ve kurumun huzurunu kaçıran personellere de gerekli işlemlerin yapılacağını vurgulayan Seçer, "Şimdi iki türlü bu kuruma zarar veren tip var içimizde. Birinci tip daha önceki yönetim döneminden, daha önceki belediye başkanının siyasi görüşünden. Kendisini ya buraya ait hissetmiyor ya da kafasından sürekli kötülük düşünüyor. Bu birinci tip. Şimdi bunları tespit ettikçe zaten bu kurum içerisinde, bu aile içerisinde barındırmayacağız. Çünkü buradaki huzuru da kaçırıyor. İkinci tip daha önce diyor, zorluklar çektim. Şimdi benim partim geldi. Adam benden daha belediye başkanı. 'Asarım, keserim, şunu yaparım.' Kimse asamaz, kimse kesmez. Onu da bu aile içerisinde bırakmam" dedi. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 35 bini aştı

İstanbul kamuda çalıştırılan hükümlülere bayram hediyesi

İBB'nin üst yönetimi tanıtıldı! İşte İmamoğlu'nun yeni kadrosu

Köyde kullanmak için kendi tarım aracını yaptı