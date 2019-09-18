Başkan Seçer'den gençlere: "Ufak tefek hizmetler için birilerine biat etmeyin"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıllık Stratejik Plan çalışmaları kapsamında düzenlenen Gençlik Çalıştayı'nda gençler ile bir araya geldi. Gençlere, yarının yöneticileri olacaklarını söyleyen Seçer, Daima vizyonel bakın. Size sunulan ufak tefek hizmetler için birilerine biat etmeyin" dedi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'nin 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı hazırlık çalışmaları kapsamında 'Gençlik Çalıştayı' düzenledi. Macit Özcan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde düzenlenen çalıştayda, Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik faaliyetlerinin, mevcut durum tespitinin ve geniş kitlelere ulaşabilecek gençlik projelerinin hayata geçirilebilmesine ölçü olabilecek verilerin elde edilmesi ve gençlerin yerel yönetimlerden beklentilerini belirleyebilmek hedeflendi. Gençlik Çalıştayında, 'Spor', 'Eğitim', 'Kültür ve Sanat', 'Madde Bağımlılığı' ve 'İnovasyon' gibi konular ele alındı ve çözüm önerileri sunuldu.



"Çalıştayları yönetim anlayışımıza kılavuzluk etsin diye yapıyoruz"



Çalıştaya Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı. Çalıştayda Büyükşehir Belediyesi'nin projelerini anlatıp, gençlerin kendilerinden beklentilerini ve fikirlerini dinleyen Seçer, en büyük arzularının, Mersin'i herkes için daha çağdaş ve kalkınmış bir kent haline getirmek olduğunu söyledi. Gençlik Çalıştayını iki nedenle yaptıklarını belirten Seçer, "Birincisi, katılımcı demokrasi gereği toplumun sesine kulak vermeniz gerekiyor. Demokrasiyi kağıt üzerinde değil, fiiliyatta gerçekleştirelim istedik. İkincisi, bu yaşıma kadar dinlemeye çok önem verdim. Mutlaka sizden farklı bir düşünce ortaya koyacak olan vardır. Bu çalışma sistemimiz devam edecek. Bizim yaptığımız çalıştaylar Stratejik Plan çerçevesinde yapıldı. Bunları gerçekten şekil şartını yerine getirmek için yapmadık. Edinimleri alıyoruz, Stratejik Plan içerisine koyuyoruz. Biz bu çalıştayları yönetim anlayışımıza kılavuzluk etsin diye yapıyoruz. Her şeyi biz bilemeyiz. Biz paylaşmak, bazı değerlerde ortaklaşmak, beraber acı çekmek, sevinmek, beraber koşmak zorundayız" diye konuştu.



Çalıştaya her siyasi görüşten insanların gelmesini istediklerini ve herkesi davet ettiklerini ifade eden Seçer, "Çağırırken nezaketli bir ortam olacağının, herkesin düşüncelerini söyleyeceğinin güvenini verelim istedim. Orada birbirimizi incitecek, rencide edecek, mensup olduğumuz dünya görüşüne saldırı niteliğinde bir konuşma olmayacak diye garanti verelim istedim" şeklinde konuştu.



"Sizin taleplerinizden yeni projeler üreteceğiz"



Çalıştaydan çıkacak rapor ışığında, gençlerin fikirleri üzerinden yeni projeler üreteceklerini vurgulayan Seçer, "Gençlik bizim için önemli. Sizin talepleriniz, görüşleriniz bu çalıştaydan sonra rapor haline getirilecek ve biz onlardan yeni projeler üreteceğiz. Biz, belediye olarak gençliğe ve eğitime çok ayrı bir yer ayırdık. Bütçeyi, anlayışı, mesaiyi ona göre ayırıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Öğrenci kitlesi fiyat düzenlemesinin dışında tutulacak"



Göreve gelir gelmez öğrenciler için ulaşımda indirim yaptıklarını anımsatan Seçer, toplu taşımada yeni ücretlendirmeler yaparken öğrenci kitlesini bunun dışında tutacaklarını kaydederek, "Koşullara göre elbette fiyat düzenlemesi yapacağız ama öğrenci kitlesini bundan ayrı tutacağız. Öğrenciler mümkün olduğunca sembolik fiyatlarla toplu taşıma araçlarını kullanacak. 1 TL'yi değiştirme fikrinde değilim. Yaptığım iş popülist bir iş değil. Bunun mali bedelini biz karşılayacağız" dedi.



"Dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitime erişimini önceliyoruz"



Hayata geçirmeyi planladıkları kız öğrenci yurtları için yeni bir adım daha attıklarını belirten Seçer, "Dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitime erişimini önceliyoruz. Yani fırsat eşitliği istiyoruz. Dar gelirli ailelerin yaşadığı bölgelerde bunu başlatıyoruz. Merkezde belediyemize ait bir binamız var. Dün bana aktarıldı ve karar verdik. Bu binayı da kız yurdu olarak düzenlemek istiyoruz. Önceliği kız çocuklarımıza vermek istiyoruz, onlara pozitif bir ayrımcılık olsun istiyoruz. Erkek çocukları bir şekilde başının çaresine bakabiliyor, bir şekilde kalacak yer buluyor ama kız çocuğu için durum daha farklı. Önceliği kız çocuklarımıza veriyoruz" diye konuştu.



"Bugünün gençleri olarak yarının yöneticileri olacaksınız"



Seçer, üniversite öğrencilerine eşitlik ve adalet duygusuyla, kimseyi ötekileştirmeden hizmet verdiklerini de söyleyerek, şöyle devam etti:



"Ramazan ayı boyunca öğrencilere iftar verdik. Ben itikat edenin etmeyene, etmeyenin de edene saygı duymasını isterim. Demokrasi budur. Demokrasi sizin gibi düşünmeyeni hor görme rejimi değildir. Ben sosyal demokrat, çağdaş, dönüşümcü, devrimci bir adamım. Durağan bir zihniyet yapısına sahip değilim. Siyasi jargonda bunun adı devrimcilik. Mevcut statükoya her zaman karşı bir adamım. Belediyeler sosyal yardımlar ve faaliyetler için var. Sizin paranız size dağılacak. Bugünün gençleri olarak yarının yöneticileri olacaksınız. Daima vizyonel bakın. Size sunulan ufak tefek hizmetler için birilerine biat etmeyin."



"Mersin, benim derin bir aşkla sevdiğim bir kent"



Mersin'i genç, yaşlı herkesin mutlu olduğu, çağdaş, kalkınmış bir kent yapma arzusunda olduklarını vurgulayan Seçer, "Mersin, benim derin bir aşkla sevdiğim bir kent. Beş aylık görev süremiz boyunca süratle yapılabilecek her şeyi yaptım. Mevcut koşulların altında yapılabilecek her şeyi yaptım. Kısa sürede önemli kararlar alıp uygulamaya koyduk. Bunlar yapacaklarımızın yüzde 1'i bile değil. Çok daha büyük projeleri, yatırımları hak eden bir kent var. Kadına, gence, yaşlıya, canlıya, cansıza herkese dokunacağız. Burayı daha çağdaş, kalkınmış bir kent yapma arzumuz var. Herkes huzurlu olsun. Herkes gülsün. Herkes kendini güven içerisinde hissetsin" ifadelerini kullandı.



Başkan Seçer, üniversite öğrencilerine yönelik öğrenim yardımlarını, 8 ayrı merkezde yaklaşık 4 bin öğrenciye verilecek olan üniversiteye hazırlık kursunu, özellikle kırsalda başlatılacak olan ve yakın zamanda Gülnar'da açılacak kız öğrenci yurdunu anlatarak, eğitimde fırsat eşitliğini önemsediklerini dile getirdi. Mersin Üniversitesi çıkışındaki Çamaşır Cafe'nin ve üniversitenin giriş kapısındaki portatif mutfaklarda dağıtımı yapılacak çorba hizmetinin bilgisini veren Seçer, sahil boyunca kullanılabilen Wi-Fi hizmetinden bahsederek, bu hizmetin zamanla, özellikle kalabalık bölgelerde yaygınlaştırılacağını aktardı.



Kariyer Ofisi çalışmalarından ve belediye genelinde kadın çalışan istihdamına verdikleri önemden söz eden Seçer, 2 bin 500 öğrenciye uzmanlar tarafından verilen tercih ve danışmanlık hizmetini anlattı. Gündemlerinde olan Silikon Vadisi modelindeki İleri Teknoloji Ofisi'ni de dile getiren Seçer, Gençlik Merkezlerine ve sanata verdikleri önemden de bahsetti. 16 branşta hizmet veren bir kulüp kurduklarını ve amatör spora destek vermeyi hedeflediklerini aktaran Seçer, bu sayede Mersin'den her branşta Türkiye'ye, hatta dünyaya mal olmuş sporcular yetiştirmek için maddi-manevi her türlü altyapı desteğini vereceklerini ifade etti. - MERSİN