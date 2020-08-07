Başkan Seçer'den MESKİ değerlendirmesi: "Bu bir bayrak yarışı" - Son Dakika

Başkan Seçer'den MESKİ değerlendirmesi: "Bu bir bayrak yarışı"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç'ı görevden almasının ardından kurumu ziyaret etti.

Başkan Seçer'den MESKİ değerlendirmesi:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç'ı görevden almasının ardından kurumu ziyaret etti. Alkaç'ın yerine İrfan Korkmaz'ın vekaleten atandığı MESKİ'deki değişime ilişkin konuşan Seçer, "Bu bir bayrak yarışı. Makamlar kalıcıdır ama orada görev yapan arkadaşlarımız zaman zaman değişebilirler. Burada temel amaç, Mersin halkına hizmet etmektir" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü görevine vekaleten atanan İrfan Korkmaz'ı ziyaret ederek, MESKİ'nin idari birimlerini gezdi. MESKİ'deki son atamalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Seçer, "Bu bir bayrak yarışı. Makamlar kalıcıdır ama orada görev yapan değerli arkadaşlarımız zaman zaman değişebilirler. Burada temel amaç, temel ilke, prensip Mersin halkına hizmet etmektir. En iyi hizmeti yapmak bizim temel amacımız olmalı" ifadelerini kullandı.

Uyum içinde çalışmanın önemine dikkat çeken Başkan Seçer, "Belediye başkanından en alt birimdeki arkadaşlarımıza kadar hep beraber uyum içerisinde, hem Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hem MESKİ bünyesinde tüm arkadaşlarımızla beraber bir ekip ruhuyla, aidiyet hissiyatıyla, Mersin halkına ortak paydamız hizmet anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"MESKİ, son dönemde önemli yatırımlara imza atan bir kurumumuz"

MESKİ'nin Büyükşehir Belediyesine bağlı en önemli ve en değerli kuruluşların başında geldiğini belirten Seçer, "MESKİ, direkt vatandaşa temas eden, vatandaşın günlük hayatında en çok yeri olan, son dönemlerde de önemli yatırımların altına imza atan bir kurumumuz. Şu anda 14 noktada MESKİ'nin önemli yatırımları var, devam eden inşaatları var. Çok kısa süre içerisinde yaptığımız, tamamladığımız ve yeni çıkacağımız bazı ihalelerle birkaç ay içerisinde inşaatlarımızın, imalatlarımızın miktarı yaklaşık 20'nin üzerinde bir rakama erişecek. Tarsus'tan Anamur'a, Çamlıyayla'dan Mut'a, Gülnar'a kadar birçok alanda şu anda ihtiyaç duyduğumuz yatırımları bir bir gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Özellikle 2014'ten sonra yürürlüğe giren bütünşehir yasası ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde altyapı, kanalizasyon, temiz içme suyu, arıtma gibi birçok alanda önemli sorunlar yaşandığını kaydeden Seçer, "Kısa bir süre içerisinde bütün sorunların üstesinden gelmek mümkün değil. Ama biz özellikle ivedi müdahale alanlarımıza süratle müdahale ediyoruz. Şu anda kanalizasyon çalışmaları, arıtma tesisi çalışmaları, içme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi, yeni şebeke hatlarının yapımı için birçok noktada yatırımlarımız var" şeklinde konuştu.

"Su taşkınlarını önleyecek yatırımlar yapıyoruz"

Özellikle kış aylarında Mersin merkezde, yağışlarla beraber yaşanan su taşkınlarını önleyecek önemli yatırımlar yaptıklarını dile getiren Seçer, " Karacailyas'ta, Akkent-Batıkent bölgesinde yapıyoruz. Vatan Caddesinde, Kızkalesi'nde yağmur suyu hattı yapıyoruz. Kanalizasyon çalışmalarında yıllardır büyük sorun olan Taşucu için şu anda önemli bir çalışma içerisindeyiz. Taşucu'ndaki kanalizasyon bağlantısını Silifke arıtmasına veriyoruz. Yine Kumkuyu'da önemli bir kanalizasyon çalışmamız var. Onu bir müddet sonra bitirerek Limonlu arıtmasına bağlayacağız. Yine Mezitli Kuyuluk'ta uzun yıllardır büyük problem olan kanalizasyon sorununu çözecek önemli bir yatırım üzerinde arkadaşlarımız çalışıyorlar ve süratle o yatırımımız devam ediyor. Yine Yalınayak Deresi'nde su taşkınını önleyecek önemli bir yatırımımız var. Tarsus- Adana sınırında Atgirmez bölgesinde kanalizasyon ve arıtma tesisi çalışmalarımız var. Çay-Çilek'te yeni ihalesini bitirdiğimiz temiz içme suyu şebeke hattı çalışmalarımız var. MESKİ, birçok alanda çok önemli dokunuşları yapan bir kurum" dedi.

"Mersin geleceği olan, yıldızı parlak bir kent"

Seçer, Mersin'in geniş bir hinterlanda sahip bir kent olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"16 bin kilometrekare alan, 13 ilçemiz, 805 mahallemiz. Bütün bu noktalara siz de takdir edersiniz ki, hizmet götürmek son derece maliyetli ve güç bir durum. Belki nüfus daha az yoğun olsaydı, bizim yatırım maliyetlerimiz daha düşük olacaktı ve yatırımı bitirme sürelerimiz zaman açısından bize avantaj sağlayacaktı. Ama tabi ki büyük başın büyük derdi olur misali Mersin de büyük, değerli ve önemli bir kent. Geleceği olan, yıldızı parlak bir kent. Hem nüfus hem de ekonomik sektörler son derece dinamik. Mersin Büyükşehir Belediyesi de çok güçlü bir belediye. Türkiye'nin en güçlü belediyelerinden, ilk 7'de büyük geliri olan çok değerli bir belediye. Bunun değerini bilmek lazım. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi de belediyemize bağlı önemli ve çok değerli bir kuruluşumuz. Yılda 750 milyon lira bütçesi olan bir kurumdan bahsediyoruz. Bu, son derece önemli bir rakam. Suriyeli misafirlerimizle beraber yaklaşık olarak 2,2 milyon nüfusa hizmet götüren bir kurum. Zaman zaman hizmetlerde yaşadığımız dönemsel sorunlar, aksaklıklar oluyor. Bölgemiz tatil bölgesi. Yaz nüfusu ile kış nüfusu arasında fark olan bir bölge. Yaylalarda, sahillerde yaz nüfusu artıyor. Buna bağlı olarak da merkezde yaz nüfusu azalıyor ama kış nüfusu yine yoğunlaşıyor. Bunları da hesaba alarak, altyapı yatırımları yapmayı daha akılcı bir yaklaşım olarak görüyoruz."

"Yaylalık bölgelerdeki sıkıntıları giderecek proje çalışmalarımız devam ediyor"

Seçer, bu dönemde vatandaşların salgın ve hava koşulları nedeniyle Mersin'de kaldıklarını, bundan dolayı da yaylalık, sahil ve sayfiye bölgelerine önemli nüfus kaymaları olduğunu hatırlattı. Bu sebeple de o noktalarda altyapı, içme suyu şebeke hatları ve içme suyu kaynaklarında zaman zaman küçük de olsa sorunlar yaşanabildiğini belirten Seçer, "Bunlar aşılacak nitelikte. Bu konuda arkadaşlarımızla birlikte gelecek yıllarda bu sorunlar yaşanmasın diye önemli çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Yaylalık bölgelerde yaptıkları çalışmaları anlatan Seçer, "Çamlıyayla'da önemli bir su şebeke hattı projeksiyonumuz var. Çok önemli bir yatırım. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladığımız bir yatırım. Şu anda yine Gözne, Ayvagediği bölgesinde kanalizasyon ve arıtma çalışması projeksiyonu çok önemli. 100 milyon lira civarında bir yatırım. Yine Ayvagediği, Soğucak, Bekiralanı, Kepirli, Sarnıç bütün o bölgeleri kapsayan geniş bir alanda içme suyunu yaz aylarında da sorun olmaktan çıkartacak önemli bir proje gerçekleştireceğiz. Çok kısa süre sonra bu projeyi hayata geçireceğiz. Yine Fındıkpınarı, Silifke, Erdemli, yaylalık bölgelerde özellikle içme suyuyla ilgili yaşanan sıkıntıları giderecek yeni proje çalışmalarımız devam ediyor. Anamur Otluca Su Projesi çok önemli. Bunu gerçekleştirmemiz durumunda Anamur'un gelecek 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacağımızı düşünüyoruz. 100 milyon lira değerinde bir proje. Geçtiğimiz günlerde de İller Bankasında bu konuda önemli temaslarda bulunduk. Anamur'dan Tarsus'a kadar her bölgemizde hizmet kafilemiz çalışmalarını sürdürecek. En tepedeki idarecilerimiz, teknik elemanlarımız, sahada çalışan MESKİ çalışanlarımız 7/24 vatandaşımızın hizmetinde olacak" diye konuştu.

"MESKİ'de tüm birimleri bir araya toplayabilecek bir yapılanma düşünüyoruz"

Seçer, bir süre sonra MESKİ ile ilgili bazı yerleşkelerde düzenleme yapmayı düşündüklerini de dile getirerek, "Zamana ihtiyacımız olacak. Hem idari bölümler hem de diğer depolarımızı bir araya toplayabilecek bir yapılanma düşünüyoruz. İşlerimizin daha seri, iletişimimizin daha kolay olması, hem etkin hem de daha ekonomik bir çalışma olması açısından önemli olacağını düşünerek böyle bir çalışmayı arkadaşlarımızla başlatacağız" dedi. - MERSİN

Anamur, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 17:09

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Seçer'den MESKİ değerlendirmesi: 'Bu bir bayrak yarışı' - Son Dakika
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