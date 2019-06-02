Son Dakika Haberleri: Başkan Seçer'den öğrencilere bayram müjdesi
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Başkan Seçer'den öğrencilere bayram müjdesi

48 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 2018-2019 öğrenim yardımının dördüncü ve son ödemesinin Ramazan Bayramı öncesinde öğrencilerin hesaplarına yatırıldığı bildirildi.

Başkan Seçer'den öğrencilere bayram müjdesi, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesince, 2018-2019 öğrenim yardımının dördüncü ve son ödemesinin Ramazan Bayramı öncesinde öğrencilerin hesaplarına yatırıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Vahap Seçer, yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen, bayram öncesinde öğrenim yardımının son taksitinin öğrencilerin hesaplarına yatırılmasının talimatını verdi. Eğitim konusunda tasarrufa gitmeyen Büyükşehir Belediyesi, dördüncü ve son taksiti de öğrencilerin hesaplarına yatırdı. Gün içerisinde öğrencilerin hesaplarına aktarılan 300 TL'lik öğrenim yardımı ile yüzler güldü.

Bayram öncesi 6 bin 665 öğrencinin yüzü güldü

Yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen, Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrenim yardımı için toplam 3 milyon 332 lira kaynak ayrıldı. Ayrılan kaynak ve eğitimin her kademesinde öğrencilerin yanında olan Başkan Seçer sayesinde toplam 6 bin 665 öğrencinin yüzü güldü. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:41 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Mersin, Güncel
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